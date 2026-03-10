कल्याणमध्ये गतिमंद भावासह बहिणीला मारहाण
दिव्यांग भावासह बहिणीला अमानुष मारहाण
कोळसेवाडी पोलिसांकडून दोघांना अटक
कल्याण, ता. १० (बातमीदार) : कल्याण पूर्व येथील सूचक नाका परिसरात एक अत्यंत संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. एका दिव्यांग तरुणाला बेदम मारहाण करणाऱ्या टोळक्याने त्याला वाचवण्यासाठी गेलेल्या त्याच्या बहिणीवरही हात उचलून तिच्याशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी कोळसेवाडी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करीत दोन आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत.
पीडित तरुणी आणि तिचा दिव्यांग भाऊ जात असताना चार ते पाच तरुणांनी त्यांचा पाठलाग केला. आरोपींनी प्रथम भावाला अडवले आणि कोणालातरी व्हिडिओ कॉल करून ‘हाच तो का?’ अशी खात्री केली. त्यानंतर आरोपींनी त्याला बेदम मारहाण करीत त्याचा टी-शर्ट फाडून ओढत नेले. आपल्या भावाला वाचवण्यासाठी बहीण पुढे सरसावली असता, आरोपींनी तिलाही सोडले नाही. तिला चार-पाच वेळा कानाखाली मारून एका बाजूला ओढून नेण्याचा प्रयत्न केला. ‘तू जास्त तोंड चालवतेस’ असे म्हणत त्यांनी तिला मारहाण केली आणि त्यांच्यावर दगड उगारून जीवे मारण्याचाही प्रयत्न केला.
आरोपींनी पीडितेचा मोबाईल हिसकावून तो स्विच ऑफ केला होता, जेणेकरून ती कोणाशी संपर्क साधू शकणार नाही. पीडितेने परिस्थिती ओळखून वेळीच आपले लाइव्ह लोकेशन शेअर केले होते. त्यामुळे पोलिस वेळेत घटनास्थळी पोहोचू शकले. कोळसेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल होताच अवघ्या काही तासांत दोन मुख्य आरोपींना अटक केली. उर्वरित फरार आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
