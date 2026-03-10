गॅस सिलिंडर दरवाढीचा फटका
सिलिंडर दरवाढीने गृहिणींची तारांबळ
वाढत्या घरखर्चामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले
जव्हार, ता. १०(बातमीदार)ः आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती सिलिंडरच्या दरात वाढ होत आहे. यामुळे आदिवासी भागातील कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले असून, वाढत्या घरखर्चामुळे गृहिणींचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
महागाई आधीच वाढलेली असताना सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे स्वयंपाकघराचा खर्च वाढला आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय, कामगार कुटुंबांना दरवाढीचा फटका बसत आहे. महिन्याच्या खर्चाचे नियोजन करताना गॅससाठी अधिक रक्कम राखून ठेवावी लागत असल्याचे गृहिणी सांगतात. महिलांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात वाढत्या महागाईमुळे घर चालवणे कठीण होत असल्याची भावना महिलांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करण्याकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा गृहिणींची आहे.
गॅस दरवाढीचा तपशील जुनी किंमत नवी किंमत दरवाढ
घरगुती : ८६३.५० ९२३.५० ६०
व्यावसायिक : १,७८५ १,८९९ ११५
गॅस दरवाढीचा सर्वाधिक फटका गृहखर्चाला बसला आहे. परिणामी, कुटुंबाचा खर्च वाढत असल्याने खर्चाचे गणित करताना कसरत करावी लागते.
- वंदना दरोडा, माजी सरपंच
खानावळ, हॉटेल व्यवसायाकरिता सिलिंडर, खाद्यतेल महत्त्वाच्या बाबी आहेत, परंतु किमती वाढत असल्याने व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे.
- राकेश भोये, व्यावसायिक
