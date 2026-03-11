फेरीवाल्यांविरोधात पालिकेचा आक्रमक
फेरीवाल्यांविरोधात पालिका आक्रमक
कांदिवली घटनेनंतर दादरमध्ये पालिकेची जोरदार मोहीम
प्रभादेवी, ता. ११ : कांदिवली येथे अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
या घटनेचा आढावा घेत महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी शहरभरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शहरातील विविध भागांत अतिक्रमणविरोधी कारवाया अधिक तीव्र करण्यात आल्या आहेत.
विशेषतः दादर परिसरात पालिकेच्या पथकांकडून अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कडक मोहीम राबविण्यात येत असून, रस्ते आणि पदपथ मोकळे ठेवण्यासाठी जोरदार कारवाई सुरू आहे. या कारवाईमुळे दादरमधील काही भागांतील रस्ते व पदपथ मोकळे झाल्याने नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, फेरीवाल्यांना हटविण्यात पालिकेला काही प्रमाणात यश आले असले तरी दादरमध्ये रस्त्यांच्या दुतर्फा होणाऱ्या अनधिकृत पार्किंगची समस्या वाढत असल्याने नागरिकांची डोकेदुखी वाढली आहे. वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊ नये आणि कोंडी टाळण्यासाठी अनधिकृत पार्किंगच्या समस्येवरही तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
