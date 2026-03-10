६२० कुटुंबांच्या घरांवर टाच
वाड्यातील गारगाई धरणासाठी मुंबई पालिकेत प्रस्ताव
पालघर, ता. १० ः जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील ओंगदा गावच्या गारगाव नदीवर गारगाई धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या धरण प्रकल्पामध्ये सहा गावांचे देवळी येथे पुनर्वसन केले जाणार असल्याने ६२० कुटुंबांच्या घरावर टाच येणार आहे.
वाडा तालुक्यातील गारगाई नदीवरील धरण प्रकल्पासाठी ५,३९६ कोटींच्या वाढीव खर्चाच्या मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव आज मुंबई पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये मांडला जाणार आहे. २०२० च्या तुलनेत प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये दोन हजार कोटींची वाढ झाली असली तरी भविष्यात शहराला ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार असल्याने मुंबईसाठी ‘गारगाई’ धरण वरदान ठरणार आहे. मात्र, वाडा तालुक्यातील या धरणामुळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या येथील पश्चिम घाटाच्या तानसा वन्यजीव अभयारण्यातील ६३७ हेक्टरचे जंगल बुडीताखाली जाण्याची भीती आहे. तसेच धरण उभारताना तीन लाखांपेक्षा जास्त झाडांना बाधा पोहोचणार असल्याची भीती वन्यजीव संरक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
५,३९६ कोटींचा वाढीव खर्च
प्रत्यक्षात चार हजार सहाशे दशलक्ष लिटर इतके पाणी मुंबईला दररोज लागते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा प्रकल्प हाती घेतले होते. २०२० दरम्यान प्रकल्पाची अंदाजे किंमत तीन हजार शंभर कोटी रुपयांच्या जवळपासची होती, पण धरणग्रस्त गावे व प्रकल्पबाधित यांचे पुनर्वसन व इतर खर्चामुळे प्रकल्पाचा खर्च ५,३९६ कोटींच्या जवळपास पोहोचला असून, तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
४०० हेक्टर जमिनीवर पुनर्वसन
देवळी येथील गट क्रमांक ५०७ ते ५१० मधील ४०० हेक्टर क्षेत्राफळाचे सीमांकन, बाधित गावातील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी सल्लागार सेवा संस्था नियुक्त आहे. तिळमाळ, पाचघर, फणसगाव, आमले ही गावे कमी अंशी तर ओगदा, खोडदे ही गावे पूर्णतः बाधित होणार आहेत. तसेच तानसा अभयारण्य, जव्हारच्या वन विभाग अंतर्गत येणारी ८४४ हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार आहे.
