चांदीवलीत लाल मातीतील कुस्तीचा थरार
महाराष्ट्र केसरी २०२६ चाचणी स्पर्धेत महिला कुस्तीचे आकर्षण
घाटकोपर ता. १० (बातमीदार) : शिवसेना चांदिवली विधानसभा व मुंबई पूर्व उपनगरे तालीम संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आमदार दिलीप लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी (ता. ८) कुर्ला पश्चिमेतील काजूपाडा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथे महाराष्ट्र केसरी-२०२६ चाचणी कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. जागतिक महिला दिनानिमित्त या स्पर्धेत खास आकर्षण म्हणून महिलांची विशेष कुस्ती स्पर्धा आयोजित केली होती.
मुंबई पूर्व उपनगरे तालीम संघाचे अध्यक्ष, युवासेना महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य प्रयाग दिलीप लांडे यांच्या प्रयत्नातून ही स्पर्धा आयोजित केली होती. महाराष्ट्र केसरी-२०२६ चाचणी कुस्ती स्पर्धेमध्ये राज्यभरातून नामांकित पुरुष पैलवान सहभागी झाले होते. सर्व स्पर्धा महाराष्ट्र राज्य भारतीय शैली कुस्ती संघाचे सचिव मोहन खोपडे, मुंबई पूर्व उपनगरे तालीम संघाचे अध्यक्ष, युवासेना महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य प्रयाग दिलीप लांडे आणि मुंबई उपनगर पूर्व भारतीय शैली कुस्ती संघाचे सचिव पैलवान किरण किसन मानकर यांच्या देखरेखीखाली यशस्वीपणे पार पडल्या.
नगरसेविका शैला दिलीप लांडे यांनी महिलांच्या कुस्तीचा शुभारंभ केला. या वेळी विधानसभा प्रमुख अशोक माटेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
