ठाणे रेल्वे स्टेशनवर हेड टीसीला मारहाण
ठाणे रेल्वे स्थानकावर महिला टीसीला मारहाण
विनातिकीट प्रवासी तरुणीला अटक
ठाणे, ता. १० : रेल्वे स्थानकावर तिकीट तपासणी करणाऱ्या एका महिला हेड टीसीला विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या तरुणीने अमानुष मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (९ मार्च) सकाळी घडली. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी १८ वर्षीय तरुणीला अटक केली असून, तिच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
सेंट्रल रेल्वेच्या ठाणे स्थानकावर कार्यरत असलेल्या हेड टीसी रुपा केदारनाथ कुरील (३९) या सोमवारी सकाळी १०:२५ च्या सुमारास सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या पुलावर ड्युटीवर होत्या. या वेळी त्यांनी एका महिला प्रवाशाकडे तिकिटाची मागणी केली. त्या तरुणीकडे तिकीट नसल्याचे समोर आले. ओळख पटवण्यासाठी कुरील यांनी आधार कार्ड मागितले असता, तरुणीने वाद घालण्यास सुरुवात केली. संबंधित तरुणीने मोबाईलवर पॅन कार्ड दाखवत अपशब्दांत शिवीगाळ सुरू केली. कुरील यांनी तिला शांत राहण्यास सांगितले असता, तरुणीने अचानक आपल्या मोबाईल फोनने कुरील यांच्यावर हल्ला केला. आरोपी तरुणीने कुरील यांच्या चेहऱ्यावर नखाने ओरखडे ओढले आणि त्यांचे कपडे ओढत धक्काबुक्की केली.
घटनेनंतर कुरील यांनी रेल्वे सुरक्षा दल आणि लोहमार्ग पोलिसांच्या मदतीने संबंधित तरुणीला पोलिस ठाण्यात नेले. चौकशीत तिचे नाव गौरी बाबुलाल सोनार (१८, रा. वागळे इस्टेट) असल्याचे निष्पन्न झाले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या तरुणीवर भारतीय रेल्वे अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून तिला अटक करण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वे अधिनियम १४७ सह भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम ३५२, १२१ (१), १३२ अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
