डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासाठी २० वेळा निवेदन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासाठी २० वेळा निवेदन
१५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास महापालिकेसमोर तीव्र मोर्चाचा इशारा
तुर्भे, ता. १० (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरात भारतरत्न भीमराव रामजी आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याच्या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) आणि मराठा आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासाठी प्रशासनाला २० पेक्षा अधिक वेळा निवेदने देऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मिरजे यांनी केला आहे. येत्या १५ दिवसांत याबाबत निर्णय न झाल्यास महापालिकेसमोर तीव्र मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या ‘जनता दरबार’मध्ये वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सिडको आणि एमआयडीसीचे सामाजिक विकासासाठी असलेले काही भूखंड बिल्डरांना विकल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
शहरात फेरीवाल्यांचे धोरण निश्चित नसल्याने फुटपाथ व रस्त्यांवरील अतिक्रमण वाढत असून नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे पार्किंगचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप करत या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार न केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.