मराठमोळ्या संस्कृतीचा विद्यार्थ्यांकडून जागर
‘मराठी शाळा वाचवा’ अभियानांतर्गत एम. एस. के. विद्यालयात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम
मुंबई : ‘मराठी शाळा व मराठमोळी संस्कृती वाचवा’ या अभियानांतर्गत एम. एस. के. प्राथमिक विद्यालयात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे भव्य आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी ओव्या, बालगीते, भक्तिगीते, अभंग आणि पोवाडे सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली.
विद्यार्थी व शिक्षकांनी आकर्षक पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून गायन सादरीकरण केले. तसेच ‘मराठी शाळा वाचवा’ या विषयावर आधारित उद्बोधनपर नाटक व नृत्य सादर करण्यात आले. या सादरीकरणातून मराठी भाषेचे महत्त्व प्रभावीपणे मांडण्यात आले.
कार्यक्रमाची सुरुवात पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी वासुदेवाची वेशभूषा परिधान करून गोड गाण्यांतून उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, मावळे तसेच विविध पारंपरिक महाराष्ट्रीयन वेशभूषेतील विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमात रंगत आणली. विद्यार्थ्यांना आपल्या संस्कृतीची ओळख व्हावी, यासाठी बारा बलुतेदारांच्या वेशभूषेतून त्यांच्या पारंपरिक कामांचेही सादरीकरण करण्यात आले. या उपक्रमामुळे मुलांना मराठी परंपरा, संस्कृती आणि इतिहासाची सुंदर ओळख झाली.
संपूर्ण कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मातृभाषा मराठीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी अशा प्रकारच्या उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचे मत शाळेच्या अध्यक्षा प्रमिला गोस्वामी यांनी व्यक्त केले. तसेच शाळेच्या सचिव प्रणिता भारती यांनी मुख्याध्यापिका संगीता सरमळकर, शिक्षिका बबिता साळे तसेच सर्व शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांचे या उपक्रमाबद्दल कौतुक केले. या कार्यक्रमामुळे पालकांमध्ये मराठी शाळांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
