‘सेव्ह मुंबई मॅग्रोव्ह’ पथनाट्यच्या वतीने जनजागृती

‘सेव्ह मुंबई मॅग्रोव्ह’तर्फे पथनाट्यातून नाकानाक्यावर प्रचार
कांदिवली, ता. १० (बातमीदार) : ‘सेव्ह मुंबई मॅग्रोव्ह’ संस्थेतर्फे मुंबईतील खारफुटी, कांदळवण वाचवण्यासाठी पथनाट्याच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. राज्य सरकारकडून वांद्रे ते भाईंदरपर्यंत कोस्टल रोड (किनारी मार्ग)ची निर्मिती करण्यात येत आहे. हा मार्ग उभारण्यादरम्यान ७५ टक्के कांदळवन नष्ट होणार आहे. याचा थेट परिणाम जैवविविधतेवर होणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींसह सर्व नागरिकांनी यास विरोध करावा, असा संदेश कांदिवलीच्या चारकोप परिसरात पथनाट्याच्या माध्यमातून चौकाचौकात ‘सेव्ह मुंबई मॅग्रोव्ह’ संस्थेतर्फे करण्यात येत आहे.
तसं पाहता कोस्टल रोडला सर्वच विभागांकडून मान्यता मिळाली आहे. हा मार्ग मुंबईकरांसाठी फायद्याचा असला तरी त्यामुळे कांदळवनासह किनारीपट्ट्यात राहणाऱ्या अनेक नागरिकांना त्याचा फटका बसणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कांदळवनात असंख्य किटक कृमी, सोनेरी कोल्हे, पक्षी आणि प्राणी वास्तव्य करतात. येथे कासव अंडी घालतात. तसेच कांदळवनामुळे भरती, महापूर तसेच त्सुनामीच्या परिस्थितीत आजूबाजूच्या परिसराचा बचाव होतो. कांदळवनामुळे कार्बनडाय ऑक्साईड शोषले जाते. त्यामुळे पर्यावरणाच्या आणि मानवी जीवनाच्या रक्षणासाठी कांदळवन वाचवणे गरजेचे असल्याचे मत संस्थेतर्फे व्यक्त करण्यात आले आहे. तसेच सर्वांनी मिळून कोस्टल रोडला विरोध करू या, कांदळवनाचे संरक्षण करू या, असा संदेश ‘सेव्ह मुंबई मॅग्रोव्ह’कडून देण्यात आला.
कांदळवनाचे फायदे व उपयुक्तता
समुद्रकिनाऱ्याचे संरक्षण होते.
मातीची धूप राखते.
जलचरांसाठी उत्तम निवासस्थान निर्माण करते.
पर्यावरणाचे संतुलन राखते.
जैवविविधता वाढविण्यासाठी मोलाचे कार्य करते.
हवामान बदल कमी करण्यास मदत करते.
कोस्टल रोडसाठी बांधण्यात येणाऱ्या खांबांमुळे वांद्रे ते भाईंदरदरम्यान असणाऱ्या ७५ टक्के खारफुटीचे जंगल तोडण्यात येणार आहे. पथनाट्य तसेच चौक, नाके, विविध कार्यक्रमांतून जनजागृती आणि प्रचाराचे कार्य आम्ही करीत आहोत. पर्यावरणप्रेमींसह नागरिकांनी कांदळवन वाचविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
- गौरांग वोरा, संस्थापक सदस्य
