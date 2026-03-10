अन्याय सहन करणे म्हणजे सहनशीलता नाही
अन्याय सहन करणे म्हणजे सहनशीलता नाही
कवयित्री डॉ. अरुणा ढेरे यांचे प्रतिपादन
डोंबिवली, ता. १० : पुराणकाळातील स्त्रियांनी सहनशीलतेच्या पलीकडे जाऊन ‘सहनसिद्धी’ प्राप्त केली होती. आजच्या काळातील स्त्रियांनीही त्याच मार्गावर चालायला हवे; मात्र अन्याय मुकाट्याने सहन करणे म्हणजे सहनशीलता नव्हे, असे परखड प्रतिपादन ज्येष्ठ लेखिका व कवयित्री डॉ. अरुणा ढेरे यांनी येथे केले.
मराठी भाषा दिन आणि महिला दिनानिमित्त मानस सायकॉलॉजिकल हेल्थ सेंटर व मनोदय ट्रस्ट तर्फे आयोजित ‘गप्पा’ या विशेष संवाद कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. ब्राह्मण सभेचे सभागृह साहित्यानुरागी रसिकांनी तुडुंब भरले होते. नात्यांमध्ये स्वामित्वापेक्षा सहिष्णुता आणि एकमेकांच्या स्वतंत्र अवकाशाचा आदर असणे गरजेचे आहे. विश्वासाच्या जोरावरच स्त्री-पुरुष मैत्री अधिक उंची गाठू शकते, असे सांगताना त्यांनी आपल्या ‘अनय’ कवितेचा संदर्भ दिला. शिक्षकांनी केवळ अभ्यासक्रमापुरते मर्यादित न राहता स्वतः वाचन वाढवावे आणि विद्यार्थ्यांना साहित्याची गोडी लावावी. बोलीभाषांचे महत्त्व असले तरी व्यवहारासाठी प्रमाण भाषा आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ मोठ्या अखिल भारतीय संमेलनांवर अवलंबून न राहता, वर्षभर विविध वाड्मय प्रकारांवर छोटी संमेलने आयोजित करणे काळाची गरज आहे.
डॉ. रा. चि. ढेरे संस्कृती संशोधन मंडळाचे कार्य :
डॉ. ढेरे यांनी या वेळी माहिती दिली की, त्यांचे वडील डॉ. रा. चि. ढेरे यांनी जमा केलेले हजारो दुर्मिळ ग्रंथ आणि संदर्भग्रंथ जतन करण्याचे काम सुरू आहे. या अमूल्य ठेव्याचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी त्यांनी साहित्यप्रेमींना सढळ हस्ते मदत करण्याचे आवाहन केले.
कार्यक्रमाची रंगत
कार्यक्रमाची सुरुवात सायली खेर-परांजपे, रोहित पाध्ये आणि गायत्री महाबळेश्वरकर यांनी सादर केलेल्या मराठी अभिमान गीताने झाली. मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अद्वैत पाध्ये यांनी प्रास्ताविक केले, तर समुपदेशक अदिती प्रभूघाटे-कामत आणि कवयित्री मेघना पाध्ये यांनी डॉ. ढेरे यांच्याशी अभ्यासपूर्ण संवाद साधला. कडक ऊन आणि क्रिकेटचा सामना असूनही डोंबिवलीकरांनी या वैचारिक मेजवानीला मोठी उपस्थिती लावली होती.
