शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत शिक्षकांची कार्यशाळा
नवी मुंबईत १०५ शिक्षकांचा सहभाग
नेरूळ, ता. ९ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात नवनीत फाऊंडेशन यांच्या वतीने अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांसाठी इयत्ता चौथी शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत दोन दिवसीय मार्गदर्शनपर कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत १०५ शिक्षक सहभागी झाले.
ही कार्यशाळा नवनीत फाऊंडेशनचे संचालक अनिलभाई गाला यांच्या सहकार्याने तसेच शिक्षक प्रशिक्षण विभाग प्रमुख बसंती रॉय यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली. कार्यक्रमाची प्रस्तावना करताना सल्लागार डॉ. भारती हजारी यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी प्रभावी अध्यापनाचे महत्त्व स्पष्ट केले.
तज्ज्ञ विनय वर्तक आणि लक्ष्मण कुंभार यांनी गणित, बुद्धिमत्ता व मराठी विषयांवर मार्गदर्शन केले. यावेळी शिक्षण अधिकारी अशोक कडूस यांनी शिक्षकांना मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.