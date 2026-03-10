वसई-विरार शहरावर जलसंकट
वसई-विरार शहरावर जलसंकट
सूर्या, धामणीचा साठा ३२ टक्क्यांनी खालावला
वसई, ता. १० (बातमीदार)ः वसई-विरार शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांचा पाणीसाठा खालावला आहे. सर्वाधिक क्षमता असलेल्या सूर्या धामणी धरणाचा जलसाठा ३२ टक्क्यांनी खाली आला असल्याने पुढील तीन महिन्यांत नागरिकांना पाण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
वसई-विरार शहराला सूर्या धामणी, पेल्हार, उसगाव धरणातून ३८० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. वाढत्या लोकसंख्येनुसार प्रशासनाकडून पाण्याचे नियोजन केले जाते. महापालिका क्षेत्रात वसई-विरार महापालिका हद्दीत १० लाखांहून अधिक रहिवासी, वाणिज्य मालमत्ताधारक आहेत. त्यामुळे शहरातील पाण्याची वाढती निकड भागण्यासाठी तीन धरणांवरच मदार आहे. अशातच तापमानात होत असलेल्या वाढीमुळे पाण्याचा वापर वाढता आहे. त्यामुळे मार्च, एप्रिल तसेच मेमध्ये पाण्याची गरज वाढणार असल्याने धरणातील कमी झालेला पाण्याचा साठा चिंतेचा विषय बनला आहे.
---------------------------------------
धरण - क्षमता (दशलक्ष घनमीटर) उपयुक्त पाणी टक्के
सूर्या धामणी - २७६.३५ १८८.९७७ ६८.३८
उसगाव - ४.९६ ३.९१६ ७८.९५
पेल्हार - ३.५६ २.१९१ ६१.५४
-------
गतवर्षीपेक्षा साठा अधिक
- गेल्या वर्षी सूर्या धामणी धरणात ६६.४८ टक्के इतका साठा मार्चमध्ये उपलब्ध होता. यंदाच्या तुलनेत दोन टक्के अधिक पाणीसाठा असल्याचे दिसून येत आहे, तर उसगाव, पेल्हार धरणात गतवर्षीपेक्षा साठा अधिक आहे.
- सूर्या धामणी धरणात एक वर्ष पुरेसा, तर उसगाव १३०, पेल्हार १४६ दिवस पुरेल इतका साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याची समस्या भेडसावणार नाही, असे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
-----------
भूजल पातळीवर परिणाम
नळजोडण्या नसल्याने किंवा पाणी नियमित येत नसल्याने वसई-विरार शहरातील ग्रामीण भागात विहिरी, कूपनलिकांचा वापर वाढला आहे. अशातच उन्हाची तीव्रता वाढल्याने भूजल पातळी घटली असून, पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती सतावत आहे.
