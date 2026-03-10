पालकांनी आपली मुलगी कशी सक्षम होईल याकडे लक्ष द्यावे - महापौर हर्षाली चौधरी
मुलींच्या करिअरला पालकांनी प्राधान्य द्यावे
महापौर हर्षाली चौधरी यांचे आवाहन
कल्याण ता. १० (वार्ताहर) : पालकांनी आपली मुलगी कशी सक्षम होईल, याकडे विशेष लक्ष देऊन तिच्या करिअरला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन महापौर ॲड. हर्षाली चौधरी यांनी केले. कल्याण (प.) येथील सिटी पार्क परिसरात कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि सिटी पार्क मॅनेजमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘अहिल्या-जागर स्त्रीशक्तीचा’ या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
विविध क्षेत्रांत आदर्श निर्माण करणाऱ्या महिलांचा या वेळी विशेष गौरव करण्यात आला. यात एमडी मिस इंडिया (२०२०) गजनंदिनी, ठाण्याच्या पहिल्या स्टेशन मॅनेजर अपर्णा देवधर, पॉवर लिफ्टिंग सुवर्णपदक विजेत्या गिरिजेश कुमारी आणि राष्ट्रीय कुस्तीपटू माधवी कुरले यांचा समावेश होता. सामाजिक क्षेत्रातील आठ महिलांसह, बचत गटातील ‘स्वच्छता मार्शल’ आणि ‘दामिनी पथका’तील महिला पोलिस मार्शलचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. महापालिका क्षेत्रातील निराधार महिला आणि बचत गटांना प्रातिनिधिक स्वरूपात अनुदानाचे वाटप करण्यात आले.
महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी सांगितले की, ‘‘सर्व क्षेत्रांत महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. त्यांचे योगदान सेलिब्रेट करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला असून, महापालिका महिला सक्षमीकरणासाठी विविध लोककल्याणकारी योजना राबवत आहे.’’
सांस्कृतिक मेजवानी
कार्यक्रमाची सुरुवात सुमधुर गाण्यांनी झाली, ज्यावर उपस्थित तरुणाईने ठेका धरला. विविध सांस्कृतिक सादरीकरणांनी उपस्थित महिला प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. या सोहळ्याला अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, उपायुक्त कांचन गायकवाड, रामदास कोकरे आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
