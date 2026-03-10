संगमेश्वर तीर्थक्षेत्राला ‘ब’ वर्गाचा दर्जा
सरळगाव, ता. १० (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील पुरातन भगवान शिवशंकराचे देवस्थान असलेल्या संगमेश्वर मंदिर तीर्थक्षेत्राला राज्य सरकारने ‘ब’ वर्गाचा दर्जा बहाल केला आहे. या निर्णयामुळे मंदिर परिसराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, भविष्यात या तीर्थक्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण यात्रास्थळ योजनेंतर्गत मुरबाड तालुक्यातील संगम ग्रामपंचायत येथील श्री क्षेत्र संगमेश्वर हे पूर्वी ‘क’ वर्गातील यात्रास्थळ होते. त्याला ‘ब’ वर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाची २८ फेब्रुवारीला प्रधान सचिव (ग्रामविकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य निकष समितीच्या बैठकीत छाननी करण्यात आली. प्रस्ताव परिपूर्ण असल्याने सरकारने ‘क’ वर्गाचा दर्जा बदलून ‘ब’ वर्गात समावेश करण्यास मंजुरी दिल्याचे सरकारने अध्यादेशात नमूद केले आहे. या दर्जावाढीसाठी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे काही काळापासून पाठपुरावा करत होते. अखेर सरकारने त्याची दखल घेत हा निर्णय घेतल्याने संगमेश्वर तीर्थक्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
सध्या आमदार किसन कथोरे यांच्या पुढाकाराने मंदिर व परिसराच्या सुशोभीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी सरकारकडून निधीही उपलब्ध झाला आहे. ‘ब’ वर्गाचा दर्जा मिळाल्यामुळे येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक भौतिक सुविधा, पायाभूत व्यवस्था आणि विकासकामे उभारणे अधिक सुलभ होणार आहे.
दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यासह विविध भागांतील भक्त-भाविक येथे देवदर्शन व श्राद्धविधीसाठी येत असतात. यापूर्वी येथे भाविकांसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात सर्व सुविधांनी सुसज्ज असे देखणे तीर्थक्षेत्र उभे राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील भक्त-भाविक देवदर्शन व श्राद्धविधीसाठी येथे येतात. यापूर्वी सुविधा मर्यादित होत्या; मात्र सरकाच्या निर्णयामुळे संगमेश्वर तीर्थक्षेत्र सर्व सुविधांनी सुसज्ज होईल.
- किसन कथोरे, आमदार
आमदार किसन कथोरे यांनी संगम तीर्थक्षेत्रासाठी केलेले प्रयत्न आणि सरकारने घेतलेली दखल यामुळे मुरबाडच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. भाविकांना याचा निश्चित लाभ होईल.
- सुरेश बांगर, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती
