सहकाऱ्याच्या मृत्यूचा संताप उफाळला; शव ताब्यात घेण्यास नकार देत कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन
सहकाऱ्याच्या मृत्यूमुळे उफाळला संताप
शव ताब्यात घेण्यास नकार; कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन
उल्हासनगर, ता. १० (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ३ मधील सफाई कर्मचारी महादू जगताप यांची सोमवारी (ता. ९) एका तरुणाकडून हत्या करण्यात आली. त्यांच्या हत्येनंतर शहरातील सफाई कर्मचाऱ्यांचा संताप उफाळला असून, न्यायासाठी त्यांच्या वतीने मंगळवारी (ता. ९) काम बंद आंदोलन करण्यात आले. त्यासोबतच न्याय मिळाल्याशिवाय सहकाऱ्याचा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असेही या वेळी आंदोलकांकडून सांगण्यात आले. प्रशासन आणि कंपनीकडून दिलेल्या आश्वासनानंतर अखेर आंदोलनकर्त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास सहमती दर्शविली. दरम्यान, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शासकीय रुग्णालय परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ३ येथील सेक्शन २०मध्ये कचरा उचलण्याच्या किरकोळ वादातून सफाई कर्मचारी महादू जगताप यांची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. हा धक्का सहन न झाल्याने महादू यांची पत्नी पूर्वी हिनेदेखील घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेने संतप्त झालेल्या कोणार्क इन्व्हायरो कंपनीच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी आणि कामगार संघटनेच्या सदस्यांनी मंगळवारी (ता. १०) काम बंद आंदोलन पुकारले. न्याय मिळेपर्यंत आणि कुटुंबाला आर्थिक मदत जाहीर होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली.
तणावाचे वातावरण
मोठ्या संख्येने सफाई कर्मचारी उल्हासनगरच्या शासकीय रुग्णालयात जमा झाल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. आंदोलकांनी आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच जगताप यांच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली.
कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन
घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन शिवसेना नगरसेवक अरुण आशान, पालिका अधिकारी एकनाथ पवार तसेच सलोनी निमकर यांनी हॉस्पिटलमध्ये धाव घेत आंदोलक कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. या वेळी कोणार्क कंपनीचे समीर जवाहरानी आणि अशोक खेमचंदानी यांनी कंपनीमार्फत महादू जगताप यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले. महापौर अश्विनी निकम यांनीही पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी मदत करेल, असे सांगत कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.
