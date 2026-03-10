‘इंडिया ग्रोथ समिटी २०२६’साठी वॉलमार्टकडून नोंदणी सुरू
‘इंडिया ग्रोथ समिट २०२६’साठी वॉलमार्टकडून नोंदणी सुरू
मुंबई, ता. १० : वॉलमार्टने इंडिया ग्रोथ समिट २०२६ साठी नोंदणी सुरू केल्याची घोषणा केली आहे. हा उपक्रम भारतीय व्यवसायांना देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर विस्तार करण्यासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने समर्पित असल्याचे कंपनीने सांगितले. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे शनिवारी (ता.७) आयोजित करण्यात आलेल्या शिखर परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. या परिषदेच्या दुसऱ्या आवृत्तीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) डिजिटल-प्रथम ब्रँड, डायरेक्ट-टू-कन्झ्युमर (डी २ सी) विक्रेते आणि नावीन्यपूर्ण पुरवठा साखळी विविध कंपन्यांना वॉलमार्टसोबत जागतिक व्यापारातील नवीन संधी शोधण्यासाठी एकत्र व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले.
वॉलमार्ट मार्केटप्लेसमध्ये सहभागी होऊन आंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्समध्ये आपली उपस्थिती वाढवू इच्छिणाऱ्या भारतीय व्यवसायांसाठी नोंदणी २३ एप्रिल २०२६ पर्यंत खुली असेल. देशांतर्गत वस्त्रोद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तू, आरोग्य आणि कल्याण, अन्न, सामान्य मर्चंडाइज, दागिने, कपडे, बूट, खेळणी आणि स्टेशनरी अशा प्रमुख श्रेणींमधील निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेली ही शिखर परिषद ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाशी सुसंगत आहे. इंडिया ग्रोथ समिट २०२६ मध्ये एका चर्चासत्राचे आयोजन केले जाणार आहे. वॉलमार्ट मार्केटप्लेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष जोनेजा यांनी सांगितले की, ‘वॉलमार्टमध्ये आम्ही जागतिक स्तरावर व्यवसायांना भरभराटीला आणण्यास मदत करण्यास उत्सुक आहोत. ‘इंडिया ग्रोथ समिटी २०२६’ ही परिषद नवसंशोधनाची आमची बांधिलकी आणि जागतिक बाजारपेठेत विक्रेते आणि पुरवठादारांना वाढण्यास मदत दर्शवते. भारतीय उद्योजकांसोबत काम करून त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि जगभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.’
