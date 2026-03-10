प्रियकराने फोनवर ब्लॉक केल्याने तरुणीची वाशी खाडीत उडी;
प्रियकराने ब्लॉक केल्याने तरुणीची खाडीत उडी
मच्छीमारांच्या सतर्कतेमुळे वाचले प्राण
नवी मुंबई, ता. १० (वार्ताहर) : वाशी खाडी पुलावरून उडी घेत एका २४ वर्षीय तरुणीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १०) सकाळी घडली. प्रियकराने अचानक फोनवर ब्लॉक केल्याने आलेल्या नैराश्यातून उडी घेतल्याचे समोर आले आहे. या वेळी वाशी खाडीतील मच्छीमारांनी या तरुणीला सुखरूप बाहेर काढल्याने तरुणीचा जीव वाचला. तपासानंतर पोलिसांनी या तरुणीला तिच्या पालकांच्या स्वाधीन केले.
घटनेत बचावलेली २४ वर्षीय तरुणी चेंबूरच्या वाशी नाका परिसरात राहण्यास आहे. या तरुणीच्या प्रियकराने कोणतेही कारण नसताना तिला ब्लॉक केले. त्याचप्रमाणे घरच्यांकडुन तिच्यावर लग्नासाठी दबाव आणण्यात येत होता. त्यामुळे ही तरुणी मानसिक तणावाखाली होती. या तरुणीने मंगळवारी (ता. १०) सकाळी ९च्या सुमारास चेंबूर येथून पनवेल लोकल पकडली. वाशी खाडी पुलावर लोकलचा वेग कमी असताना या तरुणीने लोकलमधून वाशी खाडीत उडी मारली. तिच्या खांद्यावर सॅक (बॅग) असल्याने ती काही वेळ पाण्यावर तरंगू शकली. त्याच वेळी खाडीत मासेमारी करीत असलेले वाशी गावातील मच्छीमार महेश सुतार, रोशन भोईर आणि अजय भोईर यांनी तिला पाण्यात पडताना पाहिले. कोणतीही विलंब न लावता या मच्छीमारांनी आपल्या बोटीने तिथे धाव घेत तरुणीला सुखरूप बाहेर काढले. या वेळी लोकलमधील प्रवाशांनी याबाबतची माहिती रेल्वे पोलिसांना दिली. या घटनेची माहिती मिळताच वाशी पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.
पोलिसांनी तरुणीला ताब्यात घेऊन तिची चौकशी केली असता, प्रियकराने कोणतेही कारण न सांगता फोनवर ब्लॉक केल्यामुळे आलेल्या मानसिक तणावातून तिने हे पाऊल उचलल्याची कबुली दिली. तरुणीची प्रकृती स्थिर असून तिचे समुपदेशन करण्यात आले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तरुणीला तिच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षितपणे ताब्यात देण्यात आले, अशी माहिती वाशी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.