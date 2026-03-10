मुलुंडमध्ये वाहतूक नियमभंगाविरोधात कारवाई; ७,९३४ चालकांवर दंड
मुलुंडमध्ये वाहतूक नियमभंगाविरोधात कारवाई; ७,९३४ चालकांवर दंड
मुलुंड, ता. १० (बातमीदार) : वाहतुकीत शिस्त राखण्यासाठी मुलुंड वाहतूक पोलिसांनी फेब्रुवारी २०२६ या महिन्यात विशेष मोहीम राबवून नियमभंग करणाऱ्या ७,९३४ वाहनचालकांवर कारवाई केली. या कारवाईत मोटार वाहन कायद्यांतर्गत एकूण १७ लाख २४ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
या मोहिमेत सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न वापरणे, निषिद्ध ठिकाणी पार्किंग, पदपथावरून वाहन चालवणे तसेच धोकादायक ओव्हरटेक अशा प्रकारच्या नियमभंगांमुळे कारवाई करण्यात आली. तसेच प्रवाशांना ठरावीक ठिकाणी जाण्यास नकार देणाऱ्या काही रिक्षाचालकांवरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत आणि रस्त्यांवर शिस्त निर्माण व्हावी, यासाठी अशा मोहिमा पुढेही सुरू ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महेश तांबे यांनी दिली.
