उल्हासनगरात बुरखाधारी इसमाने मनसे पदाधिकाऱ्याची गाडी जाळली : संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद
उल्हासनगरात बुरखाधारी
व्यक्तीने गाडी जाळली
उल्हासनगर, ता. १० (वार्ताहर) : उल्हासनगरात एका अज्ञात व्यक्तीकडून बुरखा परिधान करून पेट्रोल टाकून चारचाकी जाळल्याची घटना मंगळवारी (ता. १०) उघडकीस आली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्याची ही चारचाकी असल्याचे तपासातून समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, पोलिसांकडून या घटनेचा तपास करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मनसेच्या पक्ष कार्यालयासमोर उभी असलेली मैनुद्दीन शेख यांची चारचाकी गाडी लक्ष्य करीत एका बुरखाधारी व्यक्तीने घटनास्थळी येऊन गाडीवर पेट्रोल टाकले आणि काही क्षणांतच गाडीला आग लावून तेथून पळ काढला. काही वेळातच गाडीने पेट घेतल्याने परिसरात धावपळ उडाली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र संपूर्ण प्रकार जवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाला आहे. त्यामध्ये आरोपी बुरखाधारी इसम दिसत आहे. याप्रकरणी उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.