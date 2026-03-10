रबाळे पोलिसांचा गुन्हेगारांना दे धक्का
घणसोलीत धडक कारवाई
मध्यरात्रीच्या मोहिमेत १४ आरोपींवर गुन्हे दाखल
नवी मुंबई, (वार्ताहर) : नवी मुंबई पोलिसांकडून अवैध कारभाराविरुद्ध ‘झीरो टॉलरन्स’ मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून सोमवारी (ता. ९) रात्री रबाळे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोठ्या पोलिस फौजफाट्यासह कोंबिंग ऑपरेशन राबवण्यात आले. या मोहिमेत पोलिसांनी एका सराईत गुन्हेगाराकडून एक देशी कट्टा, दोन जिवंत काडतुसे (राउंड) आणि ब्राऊन शुगरच्या १०० पुड्या जप्त करत इतर गुन्हेगारांची धरपकड केली. या संपूर्ण मोहिमेत एकूण १४ आरोपींविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे आणि पोलिस उपायुक्त (परिमंडळ-१) पंकज डहाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवारी (ता. ९) रात्री रबाळेच्या हद्दीत कोंबिंग ऑपरेशन मोहीम राबवण्यात आली. परिमंडळ-१ मधील सात पोलिस ठाण्यांतील चार पोलिस निरीक्षक, १६ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (एपीआय) आणि १८४ पोलिस अंमलदार असा मोठा पोलिस फौजफाटा नोसिल नाका, अर्जुनवाडी, घणसोली साईनाथवाडी आणि रबाळे परिसरात तैनात करण्यात आला होता.
२२९ वाहनांची तपासणी; ९२ वाहनांवर कारवाई
मोहिमेदरम्यान, २२९ वाहनांची तपासणी करून ९२ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, पोलिसांनी १२ संशयितांची तपासणी केली. अवैध शस्त्र आणि अमली पदार्थांचा साठा बाळगणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराकडून पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याच्यावर आर्म्स ॲक्ट आणि एनडीपीएस कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान, अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यांवर पाच गुन्हे, गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर दोन गुन्हे (दोन आरोपी), दारुबंदी कायद्यांतर्गत एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
..............
बांगलादेशी आणि नायजेरियन नागरिकांचा शोध
पोलिसांनी परिसरातील ११ हॉटेल्स आणि लॉजवर छापा टाकला. तसेच बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी आणि नायजेरियन नागरिकांचाही शोध घेण्यात आला. या धडक कारवाईमुळे रबाळे आणि घणसोली पट्ट्यातील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले असून, नागरिकांनी पोलिसांच्या या कारवाईचे स्वागत केले आहे.
...........
अवैध कारभाराविरुद्ध आमची झीरो टॉलरन्सची भूमिका आहे. अमली पदार्थ विक्री, जुगार आणि अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांविरुद्ध ही मोहीम यापुढेही सातत्याने सुरू राहील. शहरातील शांतता बिघडविणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.
बाळकृष्ण सावंत, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक
