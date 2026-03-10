‘स्मार्ट’ शहराचा संकल्प
‘स्मार्ट’ शहराचा संकल्प
मिरा-भाईंदर पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर
भाईंदर, ता. १० (बातमीदार) : पायाभूत सुविधांवर भर देणारा आर्थिक शिस्त, स्मार्ट, डिजिटल तसेच स्वच्छ शहराचा संकल्प मांडणारा मिरा-भाईंदर महापालिकेचा ४,४६१ कोटी ८८ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी (ता. १०) स्थायी समितीसमोर सादर झाला. या वेळी प्रशासनाने मालमत्ता करात कोणतीही वाढ केली नसल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला.
गेल्या वर्षीच्या २, ६९४ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात तब्बल १,८०० कोटींची वाढ करताना तो ४,४६१ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. असे असले तरी पालिकेचे उत्पन्न केवळ १,४३९ कोटी रुपये असणार आहे. उर्वरित २,५७६ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात तर ४४५ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात पालिकेला मिळणार आहेत. आगामी वर्षात उत्पन्न वाढीसाठी जास्तीत जास्त करवसुली करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी नव्या स्रोतांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. पण अर्थसंकल्पात आगामी काळात स्वच्छता, नागरी पायाभूत सुविधा, पालिकेचे कामकाज डिजिटल करणे, आर्थिक शिस्त, स्मार्ट व हरित शहरावर भर देण्यात आला आहे.
------------------------------
मालमत्ता करवाढीचा पर्याय
उत्पन्न वाढीसाठी आगामी आर्थिक वर्षापासून नव्याने मालमत्ता कराची आकारणी होताना वाढीव दराने आकारणी करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. त्याला विरोधकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर दरवाढीच्या अर्थसंकल्पात समावेश नसल्याने प्रशासनाने सावध भूमिका घेतली आहे. महासभेने दरवाढीचा निर्णय घेण्याआधीच अर्थसंकल्पाची तयारी झाली होती. त्यामुळे कोणतीही करवाढ दर्शविली नसल्याचा खुलासा आयुक्तांनी केला. मात्र महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशी पुस्ती जोडून करवाढीची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.
-----------------------------------
ठळक विकास योजना
- रस्त्यांची पुनर्रचना, स्मार्ट पदपथ, सिग्नल व्यवस्था
- मिरा रोड, भाईंदरच्या प्रमुख भागांत मॉडेल कम्पलिट स्ट्रीटसचा पथदर्शी प्रकल्प
- पावसाळ्यातील पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जीआयएस आधारित सूक्ष्म निचरा व मॅपिंग
- महापालिकेच्या सर्व इमारतींमध्ये सौरऊर्जेतून वीजनिर्मिती
- घनकचरा व्यवस्थापनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
- कचराभूमींचा सौर उद्यान, मनोरंजनासाठी हरित क्षेत्र म्हणून वापर
- शाळांसाठी स्मार्ट वर्ग
- डिजिटल आरोग्य केंद्र, टेलिमेडिसीन सुविधा
- महिलांसाठी लखपती दीदी योजना
-----------------------
उत्पन्नाचे स्रोत
मनपा कर - २९१ कोटी, मालमत्ता भाडे - १० कोटी, महसुली अनुदाने - ४९६ कोटी, पाणीपुरवठा - २३४ कोटी
---------------------------------
ठळक खर्च
विभाग कोटींमध्ये
सार्वजनिक बांधकाम - २४३
घनकचरा - २१४
वैद्यकीय आरोग्य - ६०
नगररचना - ५५
शिक्षण - ३५
पाणीपुरवठा - २५९
अग्निशमन - ४४
उद्यान - ५३
-------------------------------
रुपया असा येणार
करापासून उत्पन्न - २०.२५ टक्के, निश्चित महसुली उत्पन्न - ०.२९ टक्के, भाडे उत्पन्न - ०.६९ टक्के, वापरकर्ता शुल्क - २०.६८ टक्के, विक्री व भाडे - ०.०२ टक्के, महसुली अनुदाने - ३४.५३ टक्के, गुंतवणूक उत्पन्न - ०.४२ टक्के, व्याजचे उत्पन्न - २.२३ टक्के, इतर उत्पन्न - ४.५६ टक्के, पाणीपुरवठा - १६.३२ टक्के
रुपया असा जाणार
वेतन व भत्ते - १२.१२ टक्के, निवृत्तिवेतन - १.७३ टक्के, प्रशासकीय खर्च - ६.७१ टक्के, देखभाल-दुरुस्ती - २७.३२ टक्के, कर्जावरील खर्च - ४.३१ टक्के, कार्यक्रम व योजनांवर खर्च - ७.९५ टक्के, घसारा निधी- ०.०१ टक्के, महसुली निधीतून वर्ग - ६.३० टक्के, पाणीपुरवठा - ११.८५, भांडवली खर्च - २१.७ टक्के
---------------------------
केंद्र, राज्य सरकारांच्या धर्तीवर अर्थसंकल्प तयार केला आहे. स्मार्ट शहर संकल्पनेसाठी विविध प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे.
- राधाबिनोद शर्मा, आयुक्त, मिरा-भाईंदर
----------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.