आखाती युद्धाची झळ महाराष्ट्रात; न्हावा शेव्यात ३ हजारांहून अधिक कंटेनर अडकले
युद्धामुळे निर्यात विस्कळित
तीन हजार कंटेनर अडकले; जेएनपीएचे प्रयत्न सुरू
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती देशांकडे होणारी निर्यात विस्कळित झाली असून, त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील बाजारपेठांवर दिसत आहे. फळे, कांदा, साखर आणि भाजीपाला वेळेत पाठवता न आल्याने तो देशांतर्गत बाजारात येत असल्याने कृषी उत्पादनांच्या दरात घसरण झाली आहे. दरम्यान, नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) बंदरातील कोंडी कमी करून निर्यात सुरळीत करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत.
न्हावा-शेवा येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरात निर्यातीचा माल अडकून पडल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. आतापर्यंत तीन हजारांपेक्षा अधिक कंटेनर अडकले असून, त्यात केळी, द्राक्षे आणि डाळिंबासारख्या फळांच्या सुमारे १,२०० कंटेनरचा समावेश आहे. जेएनपीएतून साधारणतः दोन ते तीन दिवसांत दुबईच्या जेबेल अली बंदरात कंटेनर पोहोचतात; मात्र युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्यातीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. सध्या रमजान सुरू असल्याने आखाती देशांत भारतीय फळांना मोठी मागणी असते. परंतु आता निर्यात ठप्प झाल्याने निर्यातदारांच्या आर्थिक नुकसानीची भीती व्यक्त केली जात आहे.
देशांतर्गत बाजारात घसरण
निर्यात कमी झाल्याचा परिणाम कृषी बाजारांवरही दिसत आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दररोज साधारणतः ८०० ते ९०० टन कांदा येतो; मात्र सोमवारी तब्बल १,५५१ टन कांद्याची आवक झाली. निर्यात अडल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी देशांतर्गत बाजारात माल आणत आहेत. साखरेच्या बाजारावरही या परिस्थितीचा परिणाम झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी ३,७०० रुपये प्रति क्विंटल असलेला साखरेचा दर सध्या सुमारे ३,२०० रुपयांपर्यंत घसरल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
विशेष टास्क फोर्स स्थापन
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बंदरात निर्माण झालेली कोंडी कमी करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. निर्यात सुरळीत ठेवण्यासाठी बंदर प्रशासनाने विशेष टास्क फोर्स स्थापन केला असून, त्यामध्ये परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय, सीमाशुल्क विभाग आणि शिपिंग महासंचालनालयाचे अधिकारी सहभागी आहेत.
जेएनपीएचे शर्थीचे प्रयत्न
१ मार्चला बंदरात सुमारे पाच हजार कंटेनर अडकले होते. जेएनपीए प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे ८ मार्चपर्यंत ही संख्या ३,२०० कंटेनरपर्यंत आणण्यात आली. विशेषतः नाशवंत फळांच्या कंटेनर्सला प्राधान्य दिले जात असल्याने अडकलेल्या या कंटेनरची संख्या दोन हजारांहून एक हजारावर आली आहे.
पर्यायी मार्गांचा वापर
याशिवाय बंदरात अतिरिक्त साठवण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मध्य पूर्वेकडे माल पोहोचवण्यासाठी पर्यायी बंदरांचा मार्गही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीतील फुजैराह आणि खोर फक्कान तसेच ओमानमधील सोहार, मस्कत आणि सलालाह या बंदरांचा पर्याय देण्यात आला आहे.
निर्यातदारांना दिलासा
निर्यात कंटेनर अडकून पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने निर्यातदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. २८ फेब्रुवारी ते १४ मार्च २०२६ या कालावधीत टर्मिनलमध्ये असलेल्या कंटेनरवरील ग्राउंड रेंट आणि ड्वेल टाइम शुल्कात १०० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तसेच नाशवंत मालाच्या रेफर कंटेनरसाठी प्लग-इन शुल्कात ८० टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
निर्यातदारांना कमीत कमी अडचणी याव्यात यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांसह शिपिंग कंपन्या आणि टर्मिनल ऑपरेटर यांच्याशी समन्वय साधून उपाययोजना केल्या जात आहेत. परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत बंदर प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
- गौरव दयाल, अध्यक्ष, जेएनपीए
