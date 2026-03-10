गॅस दरवाढीचा फटका
सिलिंडर ६० रुपयांनी महाग; सर्वसामान्यांचे घरखर्चाचे गणित बिघडले
माणगाव, ता. १० (वार्ताहर) : देशभरात शनिवारपासून (ता. ७) घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. आधीच महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांवर या दरवाढीचा मोठा परिणाम होत असून, घरखर्चाचे गणित पुन्हा विस्कळित झाले आहे.
घरगुती स्वयंपाकासाठी आवश्यक असलेला गॅस सिलिंडर महाग झाल्यामुळे सर्वाधिक फटका गृहिणींना आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसत आहे. अन्नधान्य, वीज, शिक्षण आणि इतर जीवनावश्यक खर्च वाढल्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये आधीच आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत गॅस दरवाढ ही सामान्य नागरिकांच्या अडचणीत अधिक भर टाकणारी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या दरवाढीमागे मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाच्या किमती वाढल्या असून, त्याचा परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होत आहे.
गॅसच्या किमती वाढल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढून अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती आहे. ग्रामीण भागात काही कुटुंबांना गॅसचा वापर कमी करून पुन्हा पारंपरिक इंधनाचा आधार घ्यावा लागेल का, अशीही चिंता वाटत आहे.
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता
गॅस दरवाढीनंतर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सध्या इंधन दर स्थिर असले तरी जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थिती अशीच राहिली तर येत्या काही दिवसांत वाहन इंधनही महाग होऊ शकते. तसे झाल्यास वाहतूक खर्च वाढून त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता असल्याने महागाई आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
