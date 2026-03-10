प्रदीप शर्माची दोषमुक्तीची याचिका फेटाळली
प्रदीप शर्मांची दोषमुक्तीची याचिका फेटाळली
अँटिलियाबाहेरील स्फोटकांप्रकरणी सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.१० : प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर बॉम्बस्फोटके ठेवण्याचा कथित कट रचल्याप्रकरणी आणि उद्योगपती मनसुख हिरेन यांच्या हत्येप्रकरणी माजी पोलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांनी दाखल केलेली दोषमुक्तीची याचिका मंगळवारी (ता. १०) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. श्याम सुमन यांच्या खंडपीठाने शर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. याआधीच विशेष एनआयए न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५मध्ये शर्मा यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) किंवा वाहनामध्ये जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्यासंबंधित कथित गुन्ह्यांशी आपला कोणताही संबंध स्थापित करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत, असा दावा शर्मा यांनी दोषमुक्तीची मागणी करताना केला होता. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर २५ फेब्रुवारी २०२१ला स्फोटकांनी भरलेली कार जप्त करण्यात आली. त्यानंतर मनसुख हिरेनचा मृतदेह ठाण्यातील खाडीमध्ये आढळला. या प्रकरणात बडतर्फ पोलिस अधिकारी आणि मुख्य आरोपी सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा, माजी पोलिस विनायक शिंदेंसह १० जणांना अटक करण्यात आली होती. शर्मा यांचा अँटिलियाजवळ स्फोटके पेरण्याच्या संबंधित कटात आणि हिरेन यांच्या हत्येमागे सहभाग असल्याचा आरोप एनआयएने केला होता. शर्मा यांच्याविरोधात जून २०२१मध्ये अटक करताना खून, गुन्हेगारी कट, अपहरण, पुरावे नष्ट करणे आणि यूएपीए आणि शस्त्रास्त्र कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय जामीन मंजूर केला आहे.
वाझेच्या अर्जावर भूमिका स्पष्ट करा
बडतर्फ पोलिस अधिकारी आणि मुख्य आरोपी सचिन वाझेनेही विशेष एनआयए न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला आहे. तपासात अनेक त्रुटी असल्याचा दावाही वाझेने अर्जातून केला असून, त्या अर्जाची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारी वकिलांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
