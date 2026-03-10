माजी अधिकारी वाय. एस. रेड्डीची अटक योग्यच !
माजी अधिकारी वाय. एस. रेड्डी यांची अटक योग्यच !
वसई-विरार महापालिकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १०: आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी वसई-विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे माजी उपसंचालक वाय. शिवा रेड्डी यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेली अटक ही योग्य आणि कायदेशीर असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. जी व्यक्ती लाच घेते म्हणजे ती संबंधित गुन्ह्यातून पैसे कमावते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने रेड्डी यांची अटक योग्य ठरवताना नोंदवले.
मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रेड्डी यांना अटक करताना ईडीने कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याचे याचिका फेटाळताना नमूद केले. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदीनुसार गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न हे व्यापक अर्थाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मिळवलेली कोणतीही मालमत्ता म्हणून परिभाषित करते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. बेहिशेबी रोख रक्कम, दागिने आणि इतर वस्तूंची जप्ती व साक्षीदारांचे जबाब हे रेड्डी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गुन्ह्यात प्रथमदर्शनी दोषी असल्याचे स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने रेड्डी यांची याचिका फेटाळताना अधोरेखित केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
प्रकरणाचा तपासात गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे प्रमाण बदलू शकते, याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले आहे. रेड्डींच्या निवासस्थानांवर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये ८.२३ कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि २३.२८ कोटी रुपयांचे दागिने जप्त केले होते. यामुळे याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटत नाही. त्यामुळे, रेड्डी यांची अटक बेकायदेशीर घोषित करण्याचा किंवा त्यानंतर त्यांना कोठडी सुनावण्याचे आदेश रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि रेड्डी यांची याचिका फेटाळून लावली.
रेड्डी यांचा दावा
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक झाल्यापासून रेड्डी हे कारागृहात आहेत. ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर घोषित करावी आणि विशेष न्यायालयाने कोठडी सुनावण्याबाबत दिलेले आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निवासस्थानावर छापे टाकल्यानंतर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार ईडीकडून रेंड्डीविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या छाप्यात जप्त केलेली कथित रोख रक्कम आणि दागिने हे मूळ गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेतून मिळवले आहेत, हे दाखविणारा कोणताही पुरावा नाही, असा दावा रेड्डी यांनी केला होता.
