पालिकेच्या मराठी शाळांतील मुलांनाही मिळणार उपस्थिती भत्ता
मुलींच्या उपस्थिती भत्त्यात होणार वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : महापालिकेच्या मराठी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावून पटसंख्या वाढीसाठी आता मुलांनाही उपस्थिती भत्ता मिळणार आहे. पालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन एक रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जातो. त्यात वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्ष राजश्री शिरवडकर यांनी दिली.
पालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि गुजराती अशा आठ प्रकारच्या माध्यमांतून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात आहे. मुंबई पालिकेच्या शाळांचा दर्जा टिकवण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत विशेषकरून मुंबई महापालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घसरत आहे. मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढीसाठी आणि मराठी शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विद्यार्थिनींना दिल्या जाणाऱ्या उपस्थिती भत्त्यात वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच मराठी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही उपस्थिती भत्ता देण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्ष राजश्री शिरवडकर यांनी दिली.
मुंबई पालिकेच्या शाळांमध्ये येणारे विद्यार्थी गरीब व गरजू घरातील असतात. त्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय वस्तूंचे वाटप केले जाते. शिशुवर्गासह पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश, बूट, मोजे याचबरोबर कंपास पेटी, प्लॅस्टिक पट्टी, कलर्स, ड्राइंग पेन्सिल, ब्रश, रायटिंग पेन्सिल, खोडरबर, प्लॅस्टिक बॉक्स, बॉलपेन बॉक्स, दप्तर, पाण्याची बाटली, खाऊचा डबा, वह्यांचा संच, रेनकोट आणि छत्री अशा २७ शालेय वस्तू दिल्या जातात. बेस्ट बसचा मोफत प्रवास, व्हर्च्युअल क्लास अशा विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
१० टक्के भाडे रद्द होणार
विनाअनुदानित, अनुदानित मराठी शाळांकडून १० टक्के भाडे आकारण्यात येते. परंतु मराठी शाळांना दिलासा देण्यासाठी आता १० टक्के भाडे रद्द करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण समिती अध्यक्ष शिरवडकर यांनी सांगितले.
