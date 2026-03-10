महापालिकेच्या आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळा सीबीएसईमध्ये होणार रूपांतर

महापालिकेच्या आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या
शाळांचे सीबीएसईमध्ये होणार रूपांतर
मुंबई, ता. १० : बृहन्मुंबई महापालिकेने शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळा यापुढे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा (सीबीएसई) मध्ये रूपांतरित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पालिका प्रशासनाला पालकांचाही पाठिंबा मिळाल्याने यासाठीचा निर्णय लवकरच होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून चालविण्यात येत असलेल्या विलेपार्ले येथील आयबी मंडळाच्या शाळेतील ९० टक्के पालकांनी शाळा सीबीएसई बोर्डमध्ये रूपांतरित करण्यास संमती दिली आहे. पालकांच्या या संमतीमुळे महापालिका शिक्षण विभागाने माटुंगा येथील आयजीसीएसई मंडळाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांशीही चर्चा सुरू केली आहे. अशाच प्रकारच्या बदलाबाबत त्यांची मते जाणून घेतली जात आहेत.
दरम्यान, सध्या महापालिकेकडून चालविल्या जाणाऱ्या या दोन आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये सुमारे ३०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या मते, भविष्यात राज्य मंडळ आणि सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार आहे. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षित शिक्षक मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी हे त्यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
--
या आहेत दोन शाळा
सध्या विलेपार्ले येथील आयबी मंडळाची शाळा आणि माटुंगा-दादर परिसरातील आयजीसीएसई शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत. आयजीसीएसई शाळेत सुमारे १५५ विद्यार्थी, तर आयबी शाळेत सुमारे १५९ विद्यार्थी शिकत आहेत. महापालिकेच्या शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. याशिवाय विद्यार्थ्यांना सुमारे २७ प्रकारच्या शैक्षणिक साहित्याचाही मोफत पुरवठा केला जातो. तरीही महापालिका शाळांच्या तुलनेत या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विलेपार्ले येथील आयबी शाळा सीबीएसईमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी पालकांसोबत करण्यात आलेल्या चर्चेनंतर यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
