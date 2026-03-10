रेल्वेने स्वत: च्याच कर्मचाऱ्यांना भरपाईसाठी न्यायालयीन पायरी चढायला लावू नये
भरपाईसाठी न्यायालयीन पायरी चढायला लावू नये
रेल्वे कर्मचाऱ्यांबाबत प्रशासनाला व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई. ता. १० : गर्दीमुळे लोकलमधून पडून स्वत:च्याच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असतानाही त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई नाकारणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तरी भारतीय रेल्वे प्रशासनाने भरपाईसाठी न्यायालयाची पायरी चढायला लावू नका, अशा शब्दात सुनावले.
मृत कर्मचाऱ्याकडे तिकीट किंवा मासिक पास नव्हता, हे कारण भरपाईचा दावा फेटाळण्यासाठी न्यायाधिकरणाने ग्राह्य धरले होते, परंतु मृत व्यक्ती रेल्वेचा कर्मचारी होता. त्यामुळे मोफत प्रवास करण्याचा त्याला अधिकार होता. म्हणूनच अपघातानंतर त्याच्याकडे तिकीट किंवा मासिक पास नसणे असा अर्थ काढून भरपाईचा दावा नाकारणे योग्य कारण नसल्याचेही न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द करताना स्पष्ट केले. या कर्मचाऱ्याचा चालत्या लोकलमधून पडून मृत्यू झाल्याचे नमूद करून ही अनुचित घटना असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी भरपाईसाठी रेल्वेकडे नव्याने अर्ज करावा. त्यानंतर, आठ आठवड्यांत अपघाताच्या तारखेपासून चार लाख रुपये सहा टक्के व्याजासह भरपाई म्हणून याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. व्याजामुळे ही रक्कम आठ लाख रुपयांपर्यंत असणार आहे.
रेल्वेच्या व्यावसायिक विभागात मृत व्यक्ती कार्यरत होता आणि एल्फिन्स्टन रोड कार्यालयात तैनात होता. ११ सप्टेंबर २०१० मध्ये काम संपवून विरारला जाणाऱ्या लोकलमध्ये चढला. गाडी विरार स्थानकाजवळ येत असताना, डब्यातील गर्दीमुळे खाली पडला आणि त्याला गंभीर दुखापत झाली. विरारमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेत असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबीयांनी रेल्वे दावे न्यायाधिकरणाकडे भरपाईसाठी अर्ज केला. मात्र, न्यायाधिकरणाने भरपाई देण्यास नकार दिला. त्या आदेशाला कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
