टेस्ट ड्राईव्ह कारचा अपघात; २० फूट खोल खड्ड्यात कार कोसळली, तिघे जखमी
टेस्ट ड्राइव्ह
चारचाकीचा अपघात
२० फूट खड्ड्यात कोसळल्याने तिघे जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : टेस्ट ड्राइव्हसाठी निघालेल्या नव्या कोऱ्या चारचाकी चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एक रिक्षा व दोन दुचाकींना धडक दिल्यानंतर चारचाकी थेट इमारतीच्या बांधकामासाठी खोदलेल्या सुमारे २० फूट खोल खड्ड्यात कोसळल्याची घटना मंगळवारी (ता. १०) संध्याकाळी पाचपाखाडी येथे घडली. या घटनेत तीन जण किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
टाटा हेरिटेज शोरूम, पाचपाखाडी येथील टेस्ट ड्राइव्हसाठी वापरली जाणारी टाटा सियारा ही चारचाकी चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने भरधाव वेगात पुढे जात पार्क केलेल्या रिक्षाला प्रथम धडकली. त्यानंतर दोन दुचाकींना धडक देत थेट बांधकामाच्या खोदलेल्या खड्ड्यात कोसळली. ही माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला मिळताच, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने धाव घेत चारचाकीमधून प्रवास करणाऱ्या तिघांचा तत्काळ बचाव केला. दरम्यान, कारमधील एअरबॅग उघडल्यामुळे मोठी हानी टळल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच या अपघातात त्या कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ऑटो रिक्षाच्या पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले असून, दोन्ही दुचाकींचेही नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी पुढील तपास नौपाडा पोलिस करत असल्याची माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
