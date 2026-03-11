जमीन मोजणीची कामे पुन्हा सुरू
अंबरनाथ, ता. ११ (वार्ताहर) : विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अंबरनाथ तालुक्यातील भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेले बेमुदत कामबंद आंदोलन अखेर १५ दिवसांनंतर तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे काही दिवसांपासून ठप्प असलेली जमीन मोजणीसह इतर कामे पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीच्या आवाहनानुसार कर्मचाऱ्यांनी १८ फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांनी मोजणीसाठी वापरले जाणारे साहित्य कार्यालयात जमा करून जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद केली होती. तसेच काळ्या फिती बांधून कामबंद आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनामुळे जमीन मोजणीसह अनेक प्रशासकीय कामे ठप्प झाली होती. दरम्यान, ६ मार्चला मुंबई येथील मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त; तसेच भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यभर सुरू असलेले ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ सुरळीत पार पाडण्यासाठी; तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर सोमवारी अंबरनाथ येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात सर्व कर्मचाऱ्यांनी उपस्थिती लावून कामकाज पुन्हा सुरू केले. त्यामुळे काही दिवसांपासून रखडलेली जमीन मोजणी तसेच इतर प्रशासकीय कामे आता सुरळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रस्ताव वित्त विभागाकडे
मुंबईत झालेल्या बैठकीत भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक संवर्गाला ९८ आणि परिरक्षण भूमापक संवर्गाला ९१२ ही वेतनश्रेणी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. तसेच हा प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम करण्याचेही सांगितले. याशिवाय शिरस्तेदार संवर्गाला ९१४ वेतनश्रेणी देण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये निश्चित प्रवास भत्ता समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
पदोन्नतीची संधी
भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीच्या माहितीनुसार विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाला असून, त्याबाबत सरकारी निर्णय काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परिरक्षण भूमापक पदांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याने २०१२ नंतर नियुक्त झालेल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
