उल्हासनगरात ‘अभय योजना’ लागू करा
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : शहरातील नागरिकांना मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या थकबाकीवरील दंडातून दिलासा मिळावा, यासाठी भाजप आमदार कुमार आयलानी यांनी पुढाकार घेतला आहे. शहरातील नागरिकांवर वाढलेल्या दंडाच्या ओझ्याची दखल घेत त्यांनी उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांना पत्र पाठवत ‘अभय योजना’ लागू करण्याची मागणी केली आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना थकबाकीचा कर सवलतीसह भरण्याची संधी मिळणार असून, त्यामुळे पालिकेच्या महसुलातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अनेक नागरिकांनी अद्याप मालमत्ता कर व पाणी कराचा भरणा केला नसल्याने महापालिकेकडून दंडासह बिल पाठवले आहे. त्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक ताण पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार कुमार आयलानी यांनी पालिका आयुक्त आव्हाळे यांना पत्र लिहून १२ मार्च ते १४ मार्च या कालावधीत ‘अभय योजना’ लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच आयुक्तांशी दूरध्वनीवरही चर्चा करण्यात आली आहे. नागरिकांना दंडात सवलत देत मालमत्ता कर व पाणी कर भरण्याची संधी देणारी अभय योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचे आयलानी यांनी सांगितले. या योजनेमुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
