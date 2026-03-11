डहाणूची ‘धवललक्ष्मी’ओमानची पाहुणी
डहाणूची ‘धवललक्ष्मी’ ओमानची पाहुणी
शंभर दिवसांच्या प्रवासानंतर समुद्रहद्दीत प्रवेश
कासा, ता. ११ (बातमीदार) ः डहाणूच्या समुद्रात सॅटेलाइट टॅग लावून सोडण्यात आलेली ‘धवललक्ष्मी’ ऑलिव्ह रिडले प्रजातीचे समुद्री कासवाला
२० नोव्हेंबरला डहाणूच्या समुद्रात सोडण्यात आले होते. या कासवाने तब्बल १०० दिवसांच्या प्रवासानंतर ओमानच्या समुद्रहद्दीत प्रवेश केला आहे.
डहाणू उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या आवारातील उपचार केंद्रात जखमी ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या मादीवर तीन महिने उपचार करण्यात आले होते. उपचारानंतर ‘धवललक्ष्मी’च्या पाठीवर सॅटेलाइट टॅग लावून २० नोव्हेंबर २०२५ला डहाणूच्या समुद्रात सोडण्यात आले. त्यानंतर तिच्या सागरी प्रवासावर वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि कांदळवन विभागाकडून सतत लक्ष ठेवले जात आहे.
-----------------------------
प्रवासातील टप्पे
डिसेंबर - दमण, गुजरातमधील सोमनाथच्या समुद्र परिसर
जानेवारी - पोरबंदर किनाऱ्यापासून ४०० किमी अंतरावरील खोल समुद्रात
फेब्रुवारी - किनाऱ्यापासून ५०० किमी अंतरावर
--------------------------
कासवांच्या घरट्यात दाखल
उपचारानंतर सॅटेलाइट टॅग बसवून समुद्रात सोडलेले देशातील पहिले कासव आहे. २६ फेब्रुवारीला कासव ओमानमधील प्रसिद्ध मसिराह बेटाच्या पूर्वेस १६० किमी अंतरावर आढळले. उत्तर हिंदी महासागरातील बेट लॉगरहेड प्रजातीच्या कासवांच्या घरट्यांसाठी ओळखले जाते.
------------------------------
अन्नाच्या शोधात दिशाबदल
धवललक्ष्मी ओमानच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून २०० किमी अंतरावरील खोल समुद्रात पोहोचली. त्यानंतर तिने ईशान्य दिशेकडे मार्ग बदलल्याचे दिसून आले आहे. सागरी प्रवाहांचा मागोवा घेत तसेच अन्नाच्या शोधासाठी खोल पाण्यात डुबक्या मारत असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.