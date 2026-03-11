कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात धडक कारवाई
कल्याणमध्ये पालिकेची धडक कारवाई
कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्या २१ जणांना ‘दंड’
कल्याण, ता. ११ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ‘ड’ (४/जे) प्रभाग क्षेत्रात कचरा व्यवस्थापनाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. मंगळवारी (ता. १०) राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या २१ नागरिकांकडून ४,१०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
महापालिकेच्या पथकाने कल्याण पूर्वेतील आनंदवाडी, गणेशवाडी आणि लक्ष्मी बाग परिसरात ही धडक मोहीम राबवली. पथकाने प्रत्यक्ष घराघरांत जाऊन कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची पाहणी केली. यामध्ये ओला आणि सुका कचरा एकत्र ठेवणे, घंटागाडीत कचरा न देता उघड्यावर किंवा इतरत्र टाकणे, कचरा व्यवस्थापनात महापालिकेला सहकार्य न करणे, याबाबत कारवाई करण्यात आली.
संयुक्त पथकाचा ‘धडाका’
ही मोहीम उपायुक्त रामदास कोकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आली. या कारवाईत प्रभाग क्षेत्रातील आयईसी टीम, गुन्हे शाखा पोलिस निरीक्षक गणेश न्हायदे आणि कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. विशेष म्हणजे, केवळ दंडच वसूल केला नाही, तर आयईसी टीमने नागरिकांना कचरा वर्गीकरणाचे महत्त्वही पटवून दिले. कल्याण-डोंबिवली शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी कचरा वर्गीकरण करणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर यापुढेही अशीच कठोर कारवाई सुरू राहील, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
