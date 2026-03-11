माणगाव तालुक्यात “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान” राबविणार*
उतेखोल/माणगाव, ता. ११ (रवींद्र कुवेसकर) : महसूल विभागातील विविध प्रलंबित प्रश्नांचे त्वरित निराकरण करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने माणगाव तालुक्यात मंडळ स्तरावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती माणगावचे उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ. संदीपान सानप यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक मराअ-२०२६/प्र.क्र.०९/समन्वय-१/२०२६ दि. १८ फेब्रुवारी २०२६ नुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मंडळ स्तरावर हे अभियान आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली २० फेब्रुवारी २०२६ला झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये तालुकास्तरावर शिबिरे आयोजित करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.
याबाबतची माहिती प्रांत कार्यालयात गुरुवारी (ता. ५) दुपारी १ वाजता आयोजित पत्रकार परिषदेत तालुक्यातील पत्रकारांना देण्यात आली. या अभियानाच्या टप्पा क्रमांक एकअंतर्गत माणगाव तालुक्यात खालीलप्रमाणे शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
शिबिरांचे वेळापत्रक :
• ७ मार्च - लोणेरे एस. एस. निकम स्कूल (लोणेरे मंडळ)
• १४ मार्च - ग्रुप ग्रामपंचायत तळाशेत (इंदापूर मंडळ)
• १४ मार्च - निजामपूर ग्रुप ग्रामपंचायत (निजामपूर मंडळ)
• १० एप्रिल - विळे रा.जि.प. मराठी शाळा (विळे मंडळ)
• १७ एप्रिल - गोरेगाव बुद्धविहार (गोरेगाव मंडळ)
• ८ मे - माणगाव तलाठी भवन, उतेखोल (माणगाव मंडळ)
• १५ मे - मोर्बा ग्रुप ग्रामपंचायत (मोर्बा मंडळ)
या शिबिरांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांच्या महसूल विभागाशी संबंधित तक्रारी, अर्ज व प्रलंबित प्रकरणे यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच मंडळ स्तराबरोबरच नगर परिषद व नगर पंचायत स्तरावरही कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.
गेल्या वर्षी या अभियानांतर्गत अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून विविध दाखले व प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले होते. त्यामुळे जनतेला मोठा लाभ झाल्याचे प्रांत अधिकारी डॉ. संदीपान सानप यांनी सांगितले. या शिबिरांचा लाभ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
