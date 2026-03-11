पेण नगरपालिकेच्या समित्यांमध्ये महिलांना अधिक संधी
पेण, ता. ११ (वार्ताहर) : पेण नगरपालिकेच्या मंगळवारी (ता. १०) झालेल्या विशेष समित्यांच्या निवडणुकीत महिलांना अधिक संधी मिळाली असून, पाचपैकी चार समित्यांवर महिलांची निवड झाली आहे. त्यामुळे नगरपालिकेच्या विशेष समित्यांवर महिला राज आले आहे.
महिला व बालविकास समितीच्या सभापतिपदी कलावती पाटील यांची निवड झाली. तसेच क्रीडा व शिक्षण समितीवर आफ्रीन आखवारे, सार्वजनिक बांधकाम व नियोजन समितीवर स्मिता माळी आणि कर व शुल्क समितीवर सुनीता जोशी यांची निवड करण्यात आली. पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समितीच्या सभापतिपदी आनंद जाधव यांची एकमताने निवड झाली.
नगरपालिका निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना बहुमत मिळाल्यानंतर सत्तास्थापना झाली होती. मात्र, दोन महिन्यांनंतर विशेष समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या.
निवडणूक पिठासीन अधिकारी तथा नगराध्यक्षा प्रीतम पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया पार पडली. या वेळी उपनगराध्यक्ष निवृत्ती पाटील, गटनेते अनिरुद्ध पाटील, मुख्याधिकारी जीवन पाटील यांच्यासह नगरसेवक व कार्यकर्त्यांनी नवनिर्वाचित सभापतींचे अभिनंदन केले.
