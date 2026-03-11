सानेगाव आश्रम शाळेत आरोग्य जनजागृतीसाठी पथनाट्य
सानेगाव आश्रमशाळेत आरोग्य जनजागृतीसाठी पथनाट्य
ॲनिमिया व वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
रोहा, ता. ११ (बातमीदार) : तालुक्यातील शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, सानेगाव येथे मंगळवारी (ता. १०) दीपक फाउंडेशन, रोहा यांच्या वतीने आरोग्यविषयक जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात मिरर थिएटर, अलिबाग यांनी ॲनिमिया (रक्ताल्पता) आणि वैयक्तिक स्वच्छता या विषयांवर आधारित पथनाट्य सादर केले.
पथनाट्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आरोग्याची काळजी घेण्याचे महत्त्व, स्वच्छतेच्या सवयी आणि ॲनिमियापासून बचावासाठी आवश्यक उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. कलाकारांनी प्रभावी अभिनयातून विद्यार्थ्यांपर्यंत आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहोचविला.
कार्यक्रमास शाळेच्या मुख्याध्यापिका विजया पाटील प्रमुख उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माध्यमिक शिक्षक दिलीप सकपाळ यांनी केले. या वेळी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी-विद्यार्थिनी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी मान्यवर व कलाकारांचे आभार मानून कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.
फोटो कॅप्शन : आश्रमशाळा सानेगाव येथे आरोग्य जनजागृतीसाठी पथनाट्य सादर करताना विद्यार्थी व मान्यवर.
