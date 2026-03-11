७२ निरीक्षकांची नेमणूक
गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार केल्यास थेट तुरुंगात
ठाणे प्रशासनाकडून ७२ निरीक्षकांची फौज तैनात
ठाणे, ता. ११ ः जागतिक स्तरावर इराण, अमेरिका आणि इस्राईल यांच्यातील वाढत्या तणावाचा फटका आता स्थानिक बाजारपेठेला बसू लागला आहे. गॅसपुरवठ्यात व्यत्यय येण्याच्या शक्यतेमुळे निर्माण झालेल्या टंचाईचा फायदा घेत काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. ठाणे जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी शिधावाटप कार्यालयाने ७२ निरीक्षकांची नेमणूक केली असून, नियम मोडणाऱ्या एजन्सींची रवानगी थेट तुरुंगात करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीवर जागतिक परिणाम झाला आहे. याचा फटका भारतालाही बसला असून अनेक राज्यांत गॅसपुरवठा विस्कळित झाला आहे. अनेक ठिकाणी गॅससाठी रांगा लागल्याचे चित्र असले, तरी ठाणे जिल्ह्यातील घरगुती ग्राहकांसाठी पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे; मात्र मागील चार दिवसांपासून व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णतः बंद करण्यात आल्याने हॉटेल व्यावसायिकांची मोठी कोंडी झाली आहे.
व्यावसायिक सिलिंडरची विक्री अधिकृतरीत्या बंद असली तरी गॅस एजन्सीकडून छुप्या मार्गाने अधिकचे पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप हॉटेल असोसिएशनने केला आहे. या ‘कृत्रिम टंचाई’चा फायदा घेऊन काळाबाजार सुरू असल्याची तक्रार समोर आल्यानंतर शिधावाटप विभागाने तातडीने ‘फ’ परिमंडळातील ७२ एजन्सींवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. हे ७२ निरीक्षक दररोज एजन्सींना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील साठ्याची पडताळणी करतील. यामध्ये कुठेही काळाबाजार किंवा अनधिकृत साठेबाजी आढळल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ एलपीजी ऑर्डर २००० या कायद्यांनुसार संबंधित व्यक्ती किंवा एजन्सीवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
कंट्रोल रूमची स्थापना
नागरिकांना किंवा हॉटेल व्यावसायिकांना गॅसचा काळाबाजार होताना दिसल्यास तत्काळ तक्रार करता यावी, यासाठी विशेष कंट्रोल रूम स्थापन केली जाणार आहे. या कक्षाचा अधिकृत तक्रार क्रमांक लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील ग्राहक संख्या
घरगुती ग्राहक : १७ लाख १२ हजार
व्यावसायिक ग्राहक : ४० हजार
गॅस सिलिंडरचे सध्याचे दर :
घरगुती सिलिंडर : ९१२.५०
व्यावसायिक सिलिंडर : १,८३५.००
ठाणे जिल्ह्यात सध्या गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नसून पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कुठेही काळाबाजार होऊ नये, यासाठी ७२ निरीक्षकांमार्फत विक्रीवर कडक लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
- सुभाष डुंबरे, शिधावाटप अधिकारी, ४१ ‘फ’, ठाणे
व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा सध्या मर्यादित आहे; मात्र टंचाईच्या अफवांमुळे बुकिंग वाढल्याने सिलिंडर मिळण्याचा कालावधी २४ तासांवरून ४८ तासांवर गेला आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता सहकार्य करावे.
- प्रशांत काळे, उपनियंत्रक शिधावाटप, ‘फ’ परिमंडळ, ठाणे
