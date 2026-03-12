पुढील वर्षासाठी शून्य विद्युत अपघाताचे लक्ष्य
पुढील वर्षासाठी ‘शून्य विद्युत अपघाता’चे लक्ष्य
आयुक्त अभिनव गोयल यांचे आवाहन
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : विद्युत सुरक्षेबाबत केवळ चर्चा करून न थांबता, प्रत्येक कामासाठी सुरक्षा ‘चेकलिस्ट’ तयार करून तिची काटेकोर अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे. येणाऱ्या वर्षात एकही विद्युत अपघात होऊ नये, यासाठी ‘शून्य विद्युत अपघात’ हे उद्दिष्ट ठेवून सर्वांनी सामूहिक प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी केले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी कल्याणच्या आचार्य अत्रे रंगमंदिरात ‘राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा चर्चासत्र’ उत्साहात झाले. या चर्चासत्राचे उद्घाटन आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अनिल थोरात यांची विशेष उपस्थिती होती.
विद्युत क्षेत्रातील सुरक्षितता आणि अपघात टाळण्यासाठी तज्ज्ञांनी विविध विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. विद्युत निरीक्षक राजेंद्र यादव यांनी ‘विद्युत सुरक्षेसाठी कायदेशीर चौकट आणि निरीक्षकांची भूमिका’ यावर प्रकाश टाकला. सहाय्यक विद्युत निरीक्षक अर्जुन जाधव यांनी विद्युत अपघात, आग लागण्याची प्रमुख कारणे आणि त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाय समजावून सांगितले. तर शाखा अभियंता भूपण मानकामे यांनी ‘विद्युत कार्य सुरक्षा विश्लेषण’ या विषयावर तांत्रिक माहिती दिली.
पाच शहरांतील प्रतिनिधींचा सहभाग
या चर्चासत्रासाठी कल्याण-डोंबिवलीसह ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी आणि नवी मुंबई येथील महापालिकांचे विद्युत अभियंते, कर्मचारी तसेच महावितरणचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रामुख्याने विद्युत ठेकेदार आणि त्यांच्या कामगारांना सुरक्षित कामकाजाबाबत प्रशिक्षण देणे, हा या चर्चासत्राचा मुख्य उद्देश होता.
सुरक्षेची सामूहिक शपथ
कार्यक्रमाच्या सांगतेवेळी उपस्थित सर्व अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांनी विद्युत सुरक्षेचे नियम पाळण्याची आणि जनजागृती करण्याची सामूहिक शपथ घेतली. या उपक्रमामुळे अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
