पालिका मुख्यालयाच्या आवारातच आंघोळ
पालिका मुख्यालयाच्या आवारातच नगरसेवकाने केली अंघोळ
अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याविरोधात अभिजित पवार यांचे अनोखे आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून पाणीटंचाईची समस्या गंभीर बनली असून, नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक अभिजित पवार यांनी ठाणे महापालिका मुख्यालयाच्या आवारात अंघोळ करून अनोखे आंदोलन केले. पाणी वितरण यंत्रणा सदोष असल्यामुळे अनेक भागांत पाणी पोहोचत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ठाणे शहराला दररोज सुमारे ६२१ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे; मात्र प्रत्यक्षात सुमारे ५५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत असल्याने टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बुधवारी अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणीच न आल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. या संतप्त नागरिकांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी अभिजित पवार यांनी हे आंदोलन केल्याचे सांगितले.
या वेळी त्यांनी सांगितले की, पाणी वितरण व्यवस्था पूर्णपणे बिघडलेली आहे. पाणी सोडण्यासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा केली किंवा अधिकाऱ्यांना फोन केला, तर “उद्या पाहू” असे उत्तर दिले जाते. स्वतःच्या घरात पाणी नसल्यामुळे नाइलाजाने येथे अंघोळ करावी लागल्याचे त्यांनी सांगितले. जर पाणीप्रश्न लवकर सोडवला नाही, तर पुढील वेळी अधिकाऱ्यांच्या घरात जाऊन आंघोळ करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
...................
तर तो काळा दिवस ः मनोज प्रधान
राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनीही पालिकेच्या कारभारावर टीका केली. नवी मुंबई महापालिकेने स्वतःचे धरण विकसित केले असताना ठाणे महापालिकेला ते साध्य झाले नाही, असे त्यांनी नमूद केले. डॉ. जितेंद्र आव्हाड आणि पद्मसिंह पाटील जलसंपदा मंत्री असताना धरणाला मंजुरी मिळाली होती; मात्र सत्ताधाऱ्यांना ते उभारता आले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. एका नगरसेवकाच्या घरात पाणी नसल्याने त्याला पालिका मुख्यालयात जाऊन अंघोळ करावी लागते, हा पालिकेसाठी काळा दिवस असल्याची टीका प्रधान यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.