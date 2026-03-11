अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
खारघरमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
फरार आरोपीचा पोलिसांकडून शोध
नवी मुंबई, ता. ११ (वार्ताहर) : खारघरमधील एका गॅरेजमध्ये काम करणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणाने १३ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केल्याने पीडित मुलगी गरोदर राहिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विशाल बाबू असे आरोपीचे नाव असून, सध्या तो फरार झाला आहे. खारघर पोलिसांनी त्याच्याविरोधात बलात्कारासह पोक्सोचा गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.
या प्रकरणातील आरोपी विशाल बाबू हा खारघर सेक्टर-३५ मधील जगदीश ऑटोपार्टस या गॅरेजमध्ये काम करत होता. तसेच तो त्याच ठिकाणी राहत होता. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आरोपी विशाल बाबू याने त्याच भागातील १३ वर्षीय पीडित अल्पवयीन मुलीला गॅरेजमध्ये बोलावून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला. तसेच कोणाला सांगितल्यास तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली. पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर आरोपी विशाल बाबू याने लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर पीडितेच्या पालकांनी शनिवारी (ता. ७) खारघर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. खारघर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पोक्सोचा गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी विशाल बाबू हा फरार झाला असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
