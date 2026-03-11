अंबरनाथमधील हॉटेलमध्ये पदार्थ अर्ध्यावर
अंबरनाथ, ता. ११ (वार्ताहर) : गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याने दरवाढही झाली आहे. त्यात सिलेंडरचा तुटवडा वाढत असल्याने अंबरनाथमधील हॉटेल व्यावसायिकांनी आपला मेनू अर्ध्यावर आणला आहे. येत्या काही दिवसांत परिस्थिती अशीच राहिल्यास शहरातील ८० ते ९० टक्के हॉटेल्स बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अंबरनाथ शहरात लहान-मोठी शेकडो हॉटेल्स, उपाहारगृहे, नाश्त्याचे स्टॉल आणि खानावळी सुरू आहेत. या सर्व व्यवसायांचा मुख्य आधार एलपीजी गॅस सिलेंडर आहे. मात्र काही दिवसांपासून व्यावसायिकांना वेळेवर सिलेंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी सिलेंडर मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असून काहींना अतिरिक्त दराने सिलेंडर खरेदी करावे लागत असल्याचे व्यावसायिक सांगत आहेत. गॅसचा पुरवठा सुरळीत नसल्याने अनेक हॉटेल्समध्ये पूर्ण मेनू देणे शक्य होत नाही. परिणामी, काही पदार्थ बंद ठेवावे लागत आहे. फक्त मर्यादित पदार्थांवरच हॉटेल चालवावी लागत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी संबंधित प्रशासन आणि गॅस कंपन्यांनी तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी हॉटेल व्यावसायिकांकडून करण्यात येत आहे.
मेनू १००वरून २५ पदार्थांवर
काही हॉटेल मालकांनी सांगितले, त्यांच्या हॉटेलमध्ये साधारणपणे १०० ते १५० पदार्थांचा मेनू असतो. गॅसच्या तुटवड्यामुळे सध्या तो फक्त २५ पदार्थांवर मर्यादित ठेवावा लागत आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने व्यवसाय मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. उपलब्ध सिलेंडरचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची तक्रार त्यांनी केली. काही ठिकाणी काळाबाजार वाढत असल्याची चर्चा व्यावसायिकांमध्ये आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.