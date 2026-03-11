मुंबईतील नालेसफाईत दिरंगाई
स्थायी समितीत सदस्य आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : ‘शहरात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात होते; मात्र यंदा मार्चचा दुसरा आठवडा उजाडला तरी नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. दोन वर्षांचे एकदम कंत्राट दिले असे प्रशासन सांगत असेल, तर आतापर्यंत किती टक्के गाळ उपसा केला, गाळ काढल्यानंतर ४८ तास तो सुकवावा लागतो, गाळ उपसा केला, तर किती उचलून नेला कुठे, नालेसफाईच्या नावाखाली घोटाळा होत आहे,’ असा गंभीर आरोप बुधवारी (ता. ११) स्थायी समितीत सदस्यांनी केला. या वेळी ५ मार्चपासून नालेसफाईचे काम सुरू झाल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले.
‘नालेसफाई योग्य होत नाही. कंत्राटदार नालेसफाईचे काम योग्य प्रकारे करीत नाहीत, या कामात घोटाळा झाला आहे.’ असा आरोप स्थायी समिती सदस्या तुलीप मिरंडा यांनी बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. मार्चचा दुसरा आठवडा सुरू झाला तरी नालेसफाईचे काम सुरू झालेले नाहीत, या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करणार का, असा सवाल भाजपच्या नगरसेविका प्रिती सातम यांनी या वेळी केला. दरम्यान, नालेसफाईची ८० टक्के कामे पावसाळ्याआधी, १० टक्के पावसाळ्यात व १० टक्के पावसाळ्यानंतर केली जातात. ५ मार्चपासून नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात झाली, अशी माहिती मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी या वेळी दिली.
गाड्यांचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव
मार्चचा दुसरा आठवडा सुरू झाला असून, नाल्यातील गाळ उपसा करण्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. गाळ उपसाचे काम सुरू झाले नसताना गाळ वाहून नेण्यासाठी गाड्यांचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला कसा, असा सवाल प्रिती सातम यांनी या वेळी केला. याआधी काही झाले ते भाजप खपवून घेणार नाही, आता मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आली असून, प्रशासनाने स्वतःमध्ये बदल करून घ्यावा, असा टोला सातम यांनी लगावला.
नालेसफाईच्या कामात अडचणी
नालेसफाईचे काम करणारा कंत्राटदार तुरुगांमध्ये आहे, काम केले नसल्याने देयक दिलेले नाही, त्यामुळे नालेसफाईचे काम होणार तरी कधी, असा सवाल शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका दिपमाला बढे यांनी उपस्थित केला.
