हॉटेल्समध्ये पेटल्या चुली
गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; व्यावसायिकांमध्ये चिंता
नालासोपारा, ता. ११ (बातमीदार) : अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे पडसाद वसई, विरार आणि नालासोपारा परिसरात उमटू लागले आहेत. बुधवारी दुपारनंतर व्यावसायिक गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने तालुक्यातील हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही हॉटेलमध्ये तर कामगारांच्या जेवणासाठी हॉटेलबाहेर चूल पेटवून स्वयंपाक करण्यात आला. गॅस मिळणार की नाही याबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत सूचना नसल्याने हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढली आहे.
आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम विविध क्षेत्रांवर जाणवत आहे. पेट्रोल, डिझेल तसेच घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळतील की नाही याबाबत नागरिकांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. मागील चार दिवसांपासून वसई-विरार-नालासोपारा परिसरात एलपीजी व्यावसायिक गॅसचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाल्याची चर्चा होती. काही गॅसविक्रेते सिलडिंर काळ्या बाजारात विकत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. मात्र, आतापर्यंत सिलिंडर उपलब्ध होत असल्याने हॉटेल व्यावसायिक फारसे चिंतित नव्हते, पण बुधवारी दुपारनंतर गॅस एजन्सीकडून सिलिंडर मिळेनासे झाल्याने हॉटेल व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे.
‘आम्हाला हॉटेल बंद करण्याचे आदेश द्यावेत’
विरार पश्चिम येथील मधुरम हॉटेलमधील सर्व एलपीजी सिलिंडर संपल्याने दुपारनंतर किचनमधील शेगडी बंद करून हॉटेलबाहेर स्वयंपाक करावा लागला. अनेक व्यावसायिकांनी पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक शेगडी खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. हॉटेलचे भाडे, कामगारांचे पगार आणि त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था कशी करायची, असा प्रश्न व्यावसायिकांसमोर उभा राहिला आहे. जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांनी याबाबत स्पष्ट सूचना देऊन खरी परिस्थिती सांगावी, अन्यथा गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होणार असेल, तर आम्हाला हॉटेल बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी वसई तालुका हॉटेल असोसिएशनचे विहांग म्हात्रे, हरीश शेट्टी आणि विश्वनाथ शेट्टी यांनी केली आहे.
तुटवडा नाही : तहसीलदार
वसई तालुक्यात सध्या गॅस सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे तहसीलदार दीपक गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. हॉटेल व्यावसायिक आणि गॅस एजन्सी चालकांची बैठक घेण्यात आली असून, तुटवड्याच्या भीतीने अतिरिक्त सिलिंडरची मागणी वाढली आहे. काहींनी जास्त सिलिंडर साठवून ठेवल्याने तुटवडा भासत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांनी अनावश्यक चिंता करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.