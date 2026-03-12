शेतमालाला युद्धाचा तडाखा
निर्यात ठप्प झाल्याने भाजीपाला स्वस्त, पण ग्राहक गायब!
ठाणे, ता. १२ (बातमीदार) : इराण-इस्राईल युद्धाची झळ आता थेट ठाण्यातील भाजी बाजाराला बसू लागली आहे. आखाती देशांमध्ये होणारी शेतमालाची निर्यात पूर्णतः ठप्प झाल्याने निर्यातीसाठी काढलेला माल स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये परतला आहे. यामुळे बाजारात भाजीपाल्याची आवक प्रचंड वाढली असून, भावही लक्षणीयरीत्या घसरले आहेत. मात्र, दुसरीकडे वाढत्या उकाड्यामुळे ग्राहक घराबाहेर पडणे टाळत असल्याने विक्रेत्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
बाजारपेठेत सध्या मुबलक भाजीपाला उपलब्ध आहे. मात्र, दुपारच्या वेळी वाढणाऱ्या उकाड्यामुळे बाजारपेठा ओस पडल्याचे चित्र आहे. भाजीपाला लवकर खराब होण्याची भीती असल्याने विक्रेत्यांना तो कमी किमतीत विकावा लागत आहे. जर हे युद्ध आणखी काही दिवस सुरू राहिले, तर भाज्यांचे भाव जमिनीला टेकतील आणि शेतकऱ्यांना माल फेकून देण्याची वेळ येईल, अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
आखाती देशांतील हवाई आणि सागरी वाहतूक विस्कळित झाल्यामुळे शेतमालाची निर्यात पूर्णतः थांबली असून, निर्यातीचा हा सर्व माल स्थानिक बाजारात आल्याने भाज्यांची आवक प्रचंड वाढून भावांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. त्यातच वाढत्या उष्णतेमुळे भाजीपाल्याची साठवणूक करणे कठीण झाले असून, भाज्या लवकर सुकत असल्याने तो फेकून देण्याची वेळ येईल की काय, अशी चिंता विक्रेत्यांना सतावत आहे.
उन्हाच्या तीव्रतेमुळे मटारसारखा भाजीपाला लवकर खराब होतो, त्यामुळे त्याचा पुरवठा घटून भाव वाढले आहेत. इतर भाज्या स्वस्त असूनही वाढत्या गर्मीमुळे ग्राहक बाजारात फिरकत नाहीत.
-भगवान तुपे, भाजीविक्रेते.
कोथिंबीर आणि कांदापात सोडली, तर सर्वच भाज्यांचे भाव कमी आहेत. तरीही उन्हामुळे विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. ग्राहक नसल्याने स्वस्त मालही विकला जात नाही.
-उमेश जयस्वाल, विक्रेते.
बाजारभाव (प्रतिकिलो/जुडी)
सध्या मटार वगळता बहुतांश भाज्यांचे भाव आवाक्यात आहेत.
टोमॅटो : ४० ते ५० रुपये
वांगी : ५० रुपये
फ्लॉवर : ४० ते ५० रुपये
गवार : १०० ते १२० रुपये
कोबी : ३५ रुपये
दुधी भोपळा : ३० ते ४० रुपये
मटार : ५० ते ६० रुपये (भावात वाढ)
पालेभाज्या
कोथिंबीर : ४० ते ५० रुपये (जुडी)
मेथी : २० ते २५ रुपये
पालक/माठ : १० रुपये
