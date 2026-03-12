तारापूरातील प्रदूषणकारी कंपन्यांना अभय
तारापूरातील प्रदूषणकारी कंपन्यांना अभय
अधिकृत अहवाल वेगळा असल्याने कारवाईत अडचणी
बोईसर, ता.१२ (वार्ताहर): तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक उद्योग कार्यरत आहेत. विविध रसायनाच्या उत्पादनांमुळे परिसरात प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक वेळा कंपन्यांमधील तपासणीत पाणी घातक असल्याचे आढळते. पण अधिकृत अहवाल वेगळा येत असल्याने प्रदूषणकारी कंपन्यांना अभय मिळत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात सल्फ्युरिक आम्ल, हायड्रोक्लोरिक आम्ल, नायट्रिक आम्ल, कास्टिक सोडा, अमोनिया, मेथेनॉल, अॅसिटोन, टोल्युएन, झायलिन, बेंझिन यासारखी रसायने मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात. या प्रक्रियांमधून निर्माण होणारे रासायनिक सांडपाणी व घनकचरा योग्य प्रकारे व्यवस्थापित होत नसल्याने त्याचा परिणाम आरोग्य, शेती व जलस्रोतांवर होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी रासायनिक द्रव्ये गटारी किंवा नाल्यांमध्ये सोडल्याच्या तक्रारी असून जमिनीची सुपीकता कमी झाली आहे. तसेच दूषित पाणी, वायूंमुळे त्वचारोगही वाढल्या आहेत.
-----------------------------
औद्योगिक विकास महत्त्वाचा असला तरी पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी उद्योग आणि प्रशासनाने घ्यावी. रासायनिक सांडपाणी, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात आहे का, याची पारदर्शक तपासणी होणे गरजेचे आहे.
़ः- अविष्कार जाधव, पर्यावरणप्रेमी