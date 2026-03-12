पाणीपुरवठा प्रकल्पावर भिस्त
पाणीपुरवठा प्रकल्पावर भिस्त
वसई-विरारवर पाणीटंचाईचे सावट, ३५.६१ दशलक्ष लिटरची तूट
वसई, ता. १२ (बातमीदार)ः वसई-विरार शहराला सद्यःस्थितीत ३५.६१ दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट भासत आहे. त्यामुळे भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची निकड पूर्ण करण्यासाठी खोलसापाडा १ व २, देहरजी, सुसरी पाणीपुरवठा प्रकल्पावर शहराची मदार राहणार आहे.
वसई-विरार शहर महापालिकेत चार नगर परिषदा, गावांचा समावेश आहे. ३८४ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र असलेल्या शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या घरात गेली आहे. म्हाडा संकुल तसेच गगनचुंबी इमारतींमुळे नागरीकरण वाढले आहे. तसेच औद्योगिक वसाहतीचा भाग पालिकेत समाविष्ट केल्याने भविष्यात पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात भासणार आहे. अशात पाणीटंचाई काळात नागरिकांना अनियमित, कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने नव्या पाणीपुरवठा योजना राबवणे गरजेचे झाले आहे.
----------------------------
‘या’ योजना महत्त्वाच्या
- वसई-विरार शहराला सूर्या, उसगाव, पेल्हार घरातून ३८० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. वसई-विरार शहरात सूर्या धरणाचे पाणी आणण्यासाठी माजी आमदार हिंतेद्र ठाकूर यांनी सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, खोलसापाडा, देहरजी, सुसरी धरणासाठी पाठपुरावा केला होता.
- खोलसापाडा १ व २ पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली असून, देहरजी, सुसरी धरणाचे पाणी शहराला उपलब्ध होणार आहे. तसेच अमृत योजेनचीदेखील कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.
------------
पाणीपुरवठा
पेल्हार - १०
उसगाव - २०
सूर्या टप्पा १ - १००
सूर्या टप्पा २ - १००
एमएमआरडीए सूर्या - १५०
---------
पाण्याची मागणी द.ल.लि
गरज - ४३५.९१
उपलब्ध पाणी - ४००
तूट - ३५.६१
-----------
भविष्यातील योजना - खोलसापाडा - १ व २ - ६८ दशलक्ष लिटर
देहरजी मध्यम प्रकल्प - १९० दशलक्ष लिटर
सुसरी - २०० दशलक्ष लिटर
----------
पालिका क्षेत्रातील नळजोडण्या
रहिवासी - ६५,०८२
व्यावसायिक - १,४१४
औद्योगिक - १८३
संस्थानिक / आस्थापना - ३७६
शासकीय कार्यालय - ५३
एकूण - ६७,९५६
--------------
वसई-विरार शहर पालिका प्रशासनाकडून अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होत आहे. तसेच भविष्याचा विचार करता पाणीपुरवठा योजनांची कार्यवाही सुरु आहे. यात खोलसापाडा, देहरजी व सुसरी धरणाचा समावेश आहे.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.