एेतिहासिक वसई किल्ला दुर्लक्षित
चिमाजी आप्पा पुतळा परिसराच्या विकासासाठी तरतूद करा
विरार, ता १२(बातमीदार)ः मराठ्यांच्या इतिहासात वसई विजय मोहिमेला अनन्यसाधारण महत्व आहे. परंतु, वसईचा किल्ल आज दुर्लक्षित आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अर्थसंकल्पात नरवीर चिमाजी आप्पा यांच्या पुतळ्याचा परिसर विकसित करण्याची मागणी समाज मंदिर ट्रस्टचे चेअरमन नितीन म्हात्रे यांनी महापौर अजीव पाटील, स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टीस आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे.
वसई-विरार शहर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, वसई किल्ला परिसरातील चिमाजी आप्पा यांच्या पुतळ्याशेजारील सुमारे पाच एकर जागा आजही दुर्लक्षित अवस्थेत आहे. पूर्वी वसई नगरपालिकेने येथे कारंजे, काही भागाचे सुशोभीकरण केले होते. त्याचबरोबर भव्य वाचनालय, संग्रहालय आणि पर्यटन सुविधा उभारण्याचा आराखडाही तयार केला होता. पण आज हा परिसर दुर्लक्षित झाला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वसई किल्ल्याचे पर्यटनाच्या अनुषंगाने परिसराचे सुशोभीकरण करावे, अशी मागणी केली आहे.
वसई-विरार पालिकेच्या माध्यमातून चिमाजी आप्पा पुतळ्या जवळील परिसर सुशोभीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी पुरातत्व विभागाशी आमचा संपर्क सुरु आहे. तसेच राज्य शासनाकडून मदतीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
- अजीव पाटील, महापौर, वसई-विरार पालिका