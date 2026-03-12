जागतिक किडनी दिन
जागतिक किडनी दिन
किडनी आरोग्याबाबत जागरुकतेचे आवाहन
विरार, ता. १२ (बातमीदार) : जागतिक किडनी दिनानिमित्त मुंबईतील डॉक्टरांनी नागरिकांना किडनीच्या आरोग्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते जागरूकता, वेळेवर तपासणी आणि निरोगी जीवनशैली अवलंबल्यास किडनीशी संबंधित अनेक गंभीर आजार टाळता येऊ शकतात. तसेच यंदाची जागतिक संकल्पना ‘किडनी हेल्थ फॉर ऑल : केअरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लॅनेट’ अशी आहे.
भारतामध्ये क्रॉनिक किडनी डिसीज (सीकेडी) हा वेगाने वाढणारा गंभीर आरोग्याचा प्रश्न बनत आहे. विविध अभ्यासानुसार, देशातील सुमारे १३.८ कोटी लोक किडनी आजाराने ग्रस्त असू शकतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा आणि निष्क्रिय जीवनशैली यामुळे या आजाराचा धोका अधिक वाढत असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. एका जागतिक अभ्यासानुसार, २०२३ मध्ये किडनी आजाराच्या रुग्णसंख्येत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असून सुमारे १३.८ कोटी लोक या आजाराने ग्रस्त आहेत, तर चीन पहिल्या क्रमांकावर असून तेथे सुमारे १५.२ कोटी रुग्ण आहेत.
मिरा रोड येथील वोक्हार्ट हॉस्पिटलचे कन्सल्टंट नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ. पुनीत भुवानिया यांनी सांगितले, की किडनीचा आजार अनेकदा ‘सायलेंट डिसीज’ असतो. किडनीची जवळपास ५० टक्के कार्यक्षमता कमी होईपर्यंत लक्षणे दिसून येत नाहीत. मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा कुटुंबात किडनी आजाराचा इतिहास असलेल्या व्यक्तींनी नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले, की नियमित व्यायाम करणे, रक्तदाब व रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवणे, मिठाचे सेवन कमी करणे, पुरेसे पाणी पिणे, धूम्रपान टाळणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वेदनाशामक औषधे न घेणे, यामुळे किडनीचे आरोग्य चांगले राखता येते.
एपेक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ. अमित जैन यांनी सांगितले, की सध्या कमी वयातही किडनीच्या समस्या वाढताना दिसत आहेत. जंक फूड, जास्त मीठ, साखरयुक्त पेये, कमी पाणी पिणे, व्यायामाचा अभाव आणि औषधांचा चुकीचा वापर यामुळे किडनीला हानी पोहोचू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते वेळेवर तपासणी आणि जीवनशैलीतील बदल केल्यास किडनी आजाराची प्रगती कमी करता येते आणि डायलिसिस किंवा किडनी प्रत्यारोपणाची गरज टाळता येऊ शकते. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच औषधे घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आजकाल गुगल किंवा सोशल मीडियावर मिळणाऱ्या आरोग्यविषयक टिप्सवर विश्वास ठेवून अनेक नागरिक औषधे घेतात, ज्याचा विपरीत परिणाम किडनीवर होऊ शकतो. अनेकदा किडनीचे जवळपास ५० टक्के नुकसान झाल्यानंतरच त्याची लक्षणे दिसून येतात, असा इशाराही डॉक्टरांनी दिला.
