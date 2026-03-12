गॅस टंचाईचा पोळी-भाजी केंद्रांवर परिणाम
डोंबिवलीकरांच्या थाळीवर गॅसटंचाईचे सावट
डोंबिवली, ता. १२ : गेल्या काही दिवसांपासून शहरात निर्माण झालेल्या गॅस सिलिंडर टंचाईचा मोठा फटका आता डोंबिवलीची ओळख असलेल्या पोळी-भाजी केंद्रांना बसू लागला आहे. घरगुती चवीचे आणि स्वस्त जेवण देणारी ही केंद्रे आता इंधन तुटवड्यामुळे अडचणीत आली असून, परिस्थिती न सुधारल्यास अनेक केंद्रे बंद ठेवण्याची वेळ येणार असल्याची भीती व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
एका मध्यम आकाराच्या पोळी-भाजी केंद्राला महिन्याला साधारण १० ते १५ सिलिंडरची आवश्यकता असते. मात्र, सध्या नवीन सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने व्यावसायिकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. परिणामी, अनेक केंद्रांनी गॅसची बचत करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. जास्त गॅस लागणारे तळणीचे पदार्थ आणि भाकरी सध्या बनवणे थांबवले आहे. केवळ डाळ-भात आणि भाजी-पोळी यांसारख्या आवश्यक पदार्थांवरच भर दिला जात आहे. संकट कितीही मोठे असले तरी नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी व्यावसायिक प्रयत्नशील आहेत. आम्ही पोळी-भाजी केंद्राकडे केवळ व्यवसाय म्हणून पाहत नाही. माझ्या आई-वडिलांनी सुरू केलेली ही परंपरा आहे. सध्याच्या टंचाईमुळे आम्ही तळणीचे पदार्थ आणि भाकरी तात्पुरती बंद केली आहे, पण नागरिकांची सोय व्हावी यासाठी किमान मूलभूत अन्नपुरवठा सुरू ठेवण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रिया पोळी-भाजी केंद्र व्यावसायिक संजीव कानिटकर यांनी दिली.
इलेक्ट्रिक शेगड्यांचे दर गगनाला
गॅसला पर्याय म्हणून अनेक व्यावसायिक इंडक्शन किंवा इलेक्ट्रिक शेगडीचा विचार करत आहेत. मात्र, पूर्वी सात हजार रुपयांना मिळणारी इंडक्शन शेगडी आता १५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. इतका मोठा खर्च छोट्या केंद्रांना परवडणारा नाही. तसेच उन्हाळ्यातील संभाव्य लोडशेडिंगमुळे इलेक्ट्रिक उपकरणांवर अवलंबून राहणेही जिकिरीचे ठरत आहे.
मध्यमवर्गीयांची चिंता वाढली
डोंबिवलीत मोठ्या संख्येने नोकरदार, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक पोळी-भाजी केंद्रांवर अवलंबून आहेत. हॉटेलच्या तुलनेत स्वस्त पर्याय असल्याने ही केंद्रे मध्यमवर्गीयांचा आधार आहेत. कोरोना आणि पूरस्थितीतही मदतीचा हात देणारी ही केंद्रे आता स्वतःच इंधन संकटामुळे धास्तावली आहेत. ही टंचाई दीर्घकाळ राहिल्यास शहरातील अनेक कुटुंबांच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.