बदलापूर रेल्वे स्थानकाला ‘टर्मिनस’ दर्जासाठी हालचाल
बदलापूरच्या ‘टर्मिनस’ दर्जासाठी हालचाल
रेल्वे मंत्र्यांकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश
बदलापूर, ता. १२ (बातमीदार) ः बदलापूर परिसरातील वाढत्या रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या व सुविधांबाबत माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी नुकतीच केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. या वेळी पालघरचे खासदार हेमंत सवरा उपस्थित होते. दरम्यान, बदलापूर रेल्वे स्थानकावरील वाढती प्रवासी संख्या, सुरक्षिततेचे प्रश्न तसेच रेल्वे सुविधांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बदलापूर रेल्वे स्थानकाला ‘टर्मिनस’चा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव या वेळी मांडण्यात आला असून, त्यावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
रेल्वेमंत्री वैष्णव यांच्यासोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत बदलापूर- वांगणीदरम्यान चामटोली (कासगाव) येथे नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्याचा तसेच कासगाव- कामोठे नवीन रेल्वे मार्गीकेचा प्रस्ताव पातकर यांच्याकडून मांडण्यात आला. या प्रस्तावाला रेल्वेमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचा सविस्तर डीपीआर तयार करण्याचे आदेश दिले असून, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय बदलापूर-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू करण्याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले. तसेच टिटवाळा स्थानकानंतर गुरवली येथे नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्याबाबतही चर्चा झाली. बदलापूरहून धावणाऱ्या लोकल गाड्यांच्या वारंवार होणाऱ्या उशिराबाबतही लक्ष वेधण्यात आले असून गाड्या वेळेवर धावण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश रेल्वेमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिले असल्याची माहिती राम पातकर यांनी दिली.
बदलापुरातील प्रवाशांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण पाठपुरावा करत आहोत. या बैठकीमुळे बदलापूर रेल्वे स्थानकाला टर्मिनसचा दर्जा, नवीन रेल्वे स्थानक तसेच नव्या रेल्वे मार्गासारख्या महत्त्वाच्या मागण्यांना गती मिळणार आहे. भविष्यात बदलापूर परिसरातील रेल्वे सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होऊन प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सर्व मुद्दे संयमाने ऐकून सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या सगळ्या चर्चेनंतरही बदलापूरकरांना सुविधा मिळेपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा मी करणार आहे.
- राम पातकर, माजी नगराध्यक्ष, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद
